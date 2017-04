Wijzigingen gemeentelijke dienstverlening

Rondom Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn er enkele wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast is de publieksbalie in het gemeentehuis op dinsdag 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei 2017 ook 's avonds geopend. Maak eenvoudig online een afspraak om langs te komen via www.goeree-overflakkee.nl/afspraak.

Gewijzigde openstelling gemeentehuis en Streekarchief

Op Koningsdag (donderdag 27 april 2017) en vrijdag 28 april 2017 zijn het gemeentehuis en het Streekarchief gesloten. Vanwege Dodenherdenking (donderdag 4 mei 2017) vervalt de avondopenstelling van het gemeentehuis. Op Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei 2017) zijn het gemeentehuis en het Streekarchief gesloten. Op zaterdag 6 mei 2017 is het gemeentehuis gesloten, in plaats daarvan is het gemeentehuis op zaterdag 22 april 2017 geopend.

Gewijzigde openstelling milieustraten

De milieustraten in Goedereede en Middelharnis zijn op Koningsdag (donderdag 27 april 2017) gesloten. De milieustraten zijn op vrijdag 28 april 2017 volgens de gebruikelijke tijden geopend. Op Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei 2017) zijn de milieustraten gesloten. De milieustraten zijn op zaterdag 6 mei volgens de gebruikelijke tijden geopend.

Kijk voor actuele openingstijden van het gemeentehuis, de milieustraten en het Streekarchief op www.goeree-overflakkee.nl.

Gewijzigde afvalinzameling

De ophaalroute van Koningsdag (donderdag 27 april 2017) voor huishoudelijk afval wordt op zaterdag 29 april 2017 gereden. De gemeente verzoekt inwoners van Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en Stad aan 't Haringvliet om de groene containers op zaterdag vóór 07:00 uur aan de straat te zetten. Van Gansewinkel rijdt op Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei) 2017 de reguliere ophaalroute. Voor vragen over niet geleegde containers kunt u contact opnemen met Van Gansewinkel via telefoonnummer 0800 354 50 00.

Extra avondopenstellingen in mei

Vanwege de gewijzigde openingstijden zijn er in mei extra avondopenstellingen op dinsdag. Op dinsdag 9 mei , 16 mei, 23 mei en 30 mei 2017 is de publieksbalie in het gemeentehuis van 18:00 tot 20:00 uur geopend. Maak eenvoudig online een afspraak via www.goeree-overflakkee.nl/afspraak.

Calamiteiten en spoedeisende hulpkwesties

Bij calamiteiten, waarvoor de buitendienst ingeschakeld moet worden, kan men (buiten openingstijden gemeentehuis) bellen met de calamiteitentelefoon: (0187) 47 53 35. Bij spoedeisende jeugdhulpkwesties kan men (buiten openingstijden gemeentehuis) bellen met het crisisinterventieteam: 010 233 00 00.

Online dienstverlening

Veel informatie over gemeentelijke producten en diensten is te vinden op de website. Inwoners kunnen ook een vraag stellen per e-mail: info@goeree-overflakkee.nl. Deze vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.