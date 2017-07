Zwaar gewonde bij aanrijding tegen boom

In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 juli 2017 zijn de hulpdiensten ingezet bij een ongeval op de Oudelandsedijk tussen Sommelsdijk en Dirksland. Een bestuurder was met zijn auto tegen een boom aangereden. De brandweer moest het voertuig open knippen om een van de twee slachtoffers te kunnen bevrijden. Het beknelde slachtoffer kon na drie kwartier worden bevrijd en zwaar gewond worden overgebracht naar het ziekenhuis. Het tweede slachtoffer is licht gewond geraakt en was aanspreekbaar. Politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Tweeten Previous Next

