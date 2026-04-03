Files door aangereden slagboom Haringvlietbrug





Op vrijdagochtend 3 april 2026 is de Haringvlietbrug enige tijd afgesloten geweest in verband met een aangereden slagboom. Het verkeer werd omgeleid, maar al snel liep de vertraging op tot een uur.

Doordat de slagboom werd geraakt, ging het hele systeem van de brug op slot en kon het verkeer aan beide kanten niet meer doorrijden. Nadat een monteur de slagboom had gerepareerd, kon het verkeer rond 11:45 uur in beide richtingen worden hervat. Richting het zuiden blijft de rechterrijstrook dicht, dus het verkeer dient voorlopig nog wel rekening te houden met vertraging.

Door Internetredactie Omroep Archipel