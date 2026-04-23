Bezoekers boos om nieuwe huisregels Oranjepop: 'Vrijheid is weg'





Even de hond uitlaten, thuis naar de wc gaan of de kinderen bij de oppas brengen. Het leek opeens niet meer mogelijk bij Oranjepop in Dirksland. Er kwamen nieuwe huisregels, en daar was veel ophef over op social media en op het eiland. Oranjepop is dit jaar op vrijdag 24 en zaterdag 25 april 2026.

Het festival viert 25 jaar Oranjepop met twee dagen feest. Er komen bekende Nederlandse artiesten zoals André Hazes, Gerard Joling en Anouk. De vrijdag is al uitverkocht. Voor zaterdag zijn nog een paar honderd kaarten te koop. De weersvoorspellingen zijn goed dus er zou geen vuiltje aan de lucht moeten zijn. Toch is er discussie ontstaan over de nieuwe regel. Vanaf dit jaar mag je in principe het terrein niet meer verlaten en weer terugkomen. De organisatie zegt dat dit te maken heeft met veiligheid en regels. Daarnaast is er misbruik gemaakt omdat de in- en uitloop lastig te beheersen is. “Tijdens de evaluatie van de vorige editie bleek dat niets doen helaas geen optie meer was. Daarom zijn ook wij genoodzaakt hier dit jaar strakker in te zijn”, meldt de organisatie.

Vrijheid blijheid

Veel mensen reageren boos op deze regel. Zij vinden dat het feest minder leuk wordt. Zo schrijft iemand op Facebook dat de lol van een leuk feestje eraf gaat en juist het vrijheid-blijheid-idee het leuk maakte. Ene William vindt: “En dan erbij vermelden dat het voor de veiligheid is, belachelijk!! Het is natuurlijk de bedoeling dat de kinderen niet thuis of bij vriendjes kunnen gaan eten i.p.v. 12,- voor een hamburger of 6,- voor een zakje patat.” Anderen noemen het een vreselijk besluit of een belachelijke beslissing. Ook wordt gezegd dat het te kort voor het festival is bekendgemaakt.

Een omwonende schrijft: “De afgelopen edities hebben absoluut geen overlast gegeven door zwervende jongeren o.i.d. en het verlaten en opnieuw betreden met de polsbandjes werkte perfect. En ik woon er recht tegenover, dus had dit vast zelf wel ervaren als het buiten het terrein overlast had gegeven.” Een andere omwonende meldde juist eerder via email aan de redactie dat hij de overlast als ‘enorm’ ervaart. “Om nog maar te zwijgen over het publiek wat na afloop zich een weg baant door de wijk naar bushalte of geparkeerde auto. Ik heb jongeren aangesproken die in de voortuin van bewoners stonden te plassen. De afgekloven kippenbotten, lege blikjes en uitgelopen frietbakjes lagen her en der op straat en de mayonaise was over straat uitgereden", schrijft hij.

Hotel California

Door wat het eerste bericht losmaakte, heeft de organisatie inmiddels extra duidelijkheid gegeven. “Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest om er een soort Hotel California van te maken”, staat op socal media, verwijzend naar de hit van Eagles over een hotel waar je niet meer uit kunt ontsnappen. “Daarom stond er ook bewust: in principe niet meer mogelijk. En ook: heb je te maken met een bijzondere situatie, neem dan contact op met de beveiliging of iemand van de organisatie.”

Vervolgens worden verschillende situaties benoemd. Zo mogen ouders kinderen tussendoor naar huis brengen, mag je thuis iets noodzakelijks gaan ophalen en zijn medische of persoonlijke omstandigheden ook goed genoeg als reden. “Voor verreweg de meeste bezoekers is het beleid helder. Bezoekers met een bijzondere situatie hebben, zoals altijd, contact met ons opgenomen. Waar nodig leggen wij uit hoe we daar netjes mee omgaan en bieden wij een passende oplossing, bijvoorbeeld voor mensen met een medische noodzaak, zodat zij dat niet telkens opnieuw bij de poort hoeven uit te leggen”, antwoordt de organisatie op onze vragen. Op aanvullende vragen over het genoemde misbruik tijdens de laatste editie wil Oranjepop niet ingaan.

Facetimen met oma

Voor de meeste situaties lijkt dus toch toestemming te worden gegeven om het terrein te verlaten. De nadere toelichting en persoonlijke uitleg die via e-mail aan bezoekers wordt gegeven, zorgt voor meer begrip. Tegelijk blijft er bij een deel van de festivalgangers twijfel bestaan over de praktische uitvoering en de ruimte voor interpretatie aan de poort. “Wie bepaalt wat bijzonder is? Moet je bij terugkomst een foto van de hond met de krant van die dag kunnen overleggen ter verificatie? Of facetimen met oma dat je de kids echt hebt weggebracht? Kansloze actie”, vat ene Patrick zijn mening samen. Of de nieuwe regels goed werken, zal de komende editie blijken.

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel