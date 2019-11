Aan de Oudelandsedijk in Sommelsdijk is in de nacht van donderdag 31 oktober op vrijdag 1 november 2019 rond 03:30 uur een uitslaande brand ontstaan in een vrijstaande woning. De brandweer heeft in de woning een stoffelijk overschot aangetroffen.

Het betreft vermoedelijk de bewoner van het pand. Nader onderzoek moet op een later moment uitsluitsel geven over de identiteit van het lichaam. De brand in de woning was om kwart over vier onder controle.