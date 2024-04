Lancering BouwApp project Dirksland - Oude-Tonge (N215)

In januari 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor Project Dirksland - Oude-Tonge. Op 22 april 2024 organiseerde het projectteam een inloopavond in De Staver in Middelharnis, waar bewoners en belanghebbenden zich konden informeren en feedback konden delen over de plannen.

BouwApp

Nu het project richting de uitvoeringsfase gaat, is de BouwApp gelanceerd. Deze app, beschikbaar voor Android en iOS, biedt updates over de voortgang, gedetailleerde plannen en belangrijke aankondigingen. Het zal een waardevol hulpmiddel zijn voor zowel professionals als de lokale gemeenschap in het streven naar transparantie en samenwerking tijdens het hele project.

Verbeteringen in infrastructuur rond bedrijventerrein 'De Tram' en bushalte Nieuwe-Tonge

Een nieuwe rotonde wordt gebouwd bij bedrijventerrein 'De Tram' om betere toegang te bieden via de N215. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de bereikbaarheid en veiligheid van het tankstation. Daarnaast worden bij bushalte Nieuwe-Tonge R-Net haltevoorzieningen geïnstalleerd, waaronder wachthuisjes, digitale informatiepanelen en fietsstallingen, om het reiscomfort te verbeteren.

Veranderingen N215

Van 2024 tot 2026 worden verschillende veranderingen doorgevoerd op de N215, met als hoofddoel het aanpakken van de onveilige verkeerssituaties, vooral tijdens de spits. Gemeente Goeree-Overflakkee werkt op dit moment samen met de provincie Zuid-Holland en het Waterschap Hollandse Delta om deze verbeteringen te realiseren.



Door Internetredactie Omroep Archipel