Druk bezochte lancering TOF magazine

Het was woensdag 24 april 2024 druk bij bierbrouwerij Solaes in de oude Cichoreifabriek in Ouddorp. Hier vond de lancering van TOF magazine, editie 11, plaats.

TOF staat voor Trots op Flakkee en is een magazine dat wordt gemaakt door een grote groep vrijwilligers en sponsors. Ze hebben gemeen dat ze allemaal trots zijn op hun eiland.

Op de cover staat dit keer cabaretier Merijn Scholten, die afkomstig is uit Dirksland. Het magazine staat vol met originele verhalen over Goeree-Overflakkee en de mensen op het eiland. Op de cover staat cabaretier Merijn Scholten, die in Dirksland is opgegroeid. Zoals in elk nummer staat ook in de elfde editie de populaire rubriek van 'eilandicus' Pau Heerschap over dialect.

Dankzij de grote fanschare kan TOF ook mooie dingen bereiken. Zoals het paardenbeeldje van de kinderboerderij van Hernesseroord dat in 2015 dankzij een crowdfundingsactie op de social media van TOF gerestaureerd kon worden.

De vorige editie van het magazine, jubileumnummer 10, lag eenmalig bij alle inwoners op de mat. Deze editie kan weer, zoals anders, bij de vaste ophaaladressen gehaald worden. TOF magazine is gratis en bevat geen advertenties. Dat wordt mogelijk gemaakt door de vele sponsoren.

Het magazine is gratis af te halen bij de sponsoren en bij verschillende verspreidpunten, waaronder de bibliotheken. Op de website van TOF staat een lijst met distributiepunten.



