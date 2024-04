CSG Prins Maurits leerlingen benaderen native speaker niveau in Engels

Zes leerlingen van de CSG Prins Maurits zijn in vwo 3 gestart met Cambridge English First (FCE). Dit is een van de meest populaire Cambridge English-kwalificaties. Daarna zijn ze gemotiveerd doorgegaan met Cambridge English Advanced (CAE) en hebben nu het hoogste niveau behaald met Cambridge English Proficiency (CPE).

Het proficiency-certificaat laat zien dat de leerling het Engels bijna als een native speaker onder de knie heeft en in een internationale omgeving kan studeren en werken.

"‘Het is een extra uitdaging en het is fijn als je op een goed niveau Engels beheerst,’" aldus Anneroos. Elze-Marije voegt toe: "‘dat het je kansen op een baan vergroot en goed staat op je C.V.’" Ze zijn allemaal enthousiast over het vak en waarderen dat de PM het aanbiedt.

Bij de certificaatuitreiking hebben ze ook het boek ‘Misreading Scripture with Western Eyes’ ontvangen, met daarin ‘An Irish Blessing’. Het boek krijgen ze omdat het beheersen van de taal ook uitnodigt tot het leren en begrijpen van culturen.

De geslaagden zijn: Inge Nederlof, Eva Groeneveld, Elze-Marije Grinwis, Sanne Tanis, Anneroos Prins, Manita Verbiest.



Door Internetredactie Omroep Archipel