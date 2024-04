Bruinisser Visserskoor zoekt accordeonisten

Het Bruinisser Visserskoor is op zoek naar accordeonisten. Het koor staat onder leiding van dirigent Nelleke Bruggeman en telt rond de 30 zangers, waaronder ook inwoners van Goeree-Overflakkee. De muziek wordt normaal gesproken verzorgd door twee accordeonisten, een toetsenist en een cajonspeler.

Het repertoire van het koor is hoofdzakelijk Nederlandstalig en natuurlijk veel zeemansliederen. Het koor treedt ook regelmatig buiten Bruinisse op. Tot de hoogtepunten behoren de optredens tijdens onder meer Visserijdagen en Havendagen op de Zuid-Hollandse Eilanden en in Zeeland. Verder treden zij regelmatig op in verzorgingstehuizen, op dagmarkten en bij festiviteiten en bedrijfsfeesten.

Accordeonisten die het leuk vinden om regelmatig mee te repeteren en mee te doen aan optredens, kunnen kijken op de site van het koor www.bruinisservisserskoor.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel