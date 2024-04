Lintjesregen op Goeree-Overflakkee

Acht inwoners van gemeente Goeree-Overflakkee ontvingen vrijdag 26 april 2024 bij de Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding. De vier mannen en vier vrouwen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte vanochtend aan zeven inwoners de onderscheiding uit. De achtste inwoonster kreeg haar onderscheiding in de Hoeksche Waard.

De zogenoemde Lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De burgemeesters in alle gemeenten verrassen die dag inwoners die zich op een bijzondere manier voor de samenleving hebben ingezet.

Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een bijzondere inwoner. In stilte wordt vervolgens onderzoek gedaan of de aangevraagde onderscheiding ook kan worden uitgereikt. Tot het moment van uitreiking is de onderscheiding een verrassing voor de gedecoreerde. De gedecoreerden van 2024 zijn:

Jacques van Broekhoven, Middelharnis

Jacques van Broekhoven is een muzikant in hart en nieren. Hij was van 1954 tot 2022 lid van de inmiddels opgeheven muziekvereniging Amicitia. In de periode 1969 tot 2017 was hij hier bestuurslid. Zijn verdiensten binnen Amicitia waren breed. Hij hielp bijvoorbeeld bij het ophalen van oud-papier, gaf les aan leerlingen, bezocht regionale vergaderingen en verving met regelmaat medemuzikanten. Nog steeds is Van Broekhoven actief in de gemeenschap als muzikant.

Sjany van Eeren-van der Linden, Ooltgensplaat

Sjany van Eeren is vanaf 1978 vrijwilligster bij Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard. Zij verzorgt honden en katten en staat de bezoekers te woord. Ze is altijd bereid om iets te vertellen over de dieren en over het belang van de Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard.

Ook heeft zij jarenlang met de collectebus gelopen, loten verkocht en geholpen bij vangacties. Van Eeren kreeg haar onderscheiding niet op Goeree-Overflakkee, maar in de gemeente Hoeksche Waard.

Janny Kamp-Vroegindeweij, Den Bommel

Janny Kamp begon met vrijwilligerswerk in de jaren ’70 als bestuurslid van de gymnastiekvereniging ONA. Daarnaast zet ze zich al 23 jaar in als vrijwilliger bij stichting ZIJN, voorheen de SWO. Vanaf 2018 tot 2021 was ze ook bijna 24/7 mantelzorger voor haar echtgenoot. Ook al heeft zij de respectabele leeftijd van 84 jaar bereikt, zij denkt er nog steeds niet aan om te stoppen.

Sjany Kooijman-van Es, Middelharnis

Sjany Kooijman heeft een groot hart voor de samenleving. Al vanaf 1990 is zij vrijwilligster bij de Samaritaan waar zij oudere en kwetsbare mensen voorziet van koffie, maaltijden en lieve aandacht. De Samaritaan is later overgegaan in woonzorgcentrum Nieuw Rijsenburgh. Kooijman heeft een grote liefde voor kleding. Zij deelt haar kleding met mensen die het goed kunnen gebruiken en doet dit belangeloos en zorgvuldig. Daarnaast is zij vanaf 2012 mantelzorger geweest van de zelfstandig wonende Mies, tot het moment dat Mies op 102-jarige leeftijd overleed.

Wim Noordzij en Inge Noordzij-Tuns, Oude-Tonge

Wim Noordzij en zijn vrouw Inge Noordzij-Tuns zijn al vele jaren pleegouders. Ze zetten zich met veel liefde en passie in voor de kinderen en jongeren die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Daarbij vinden ze het ook belangrijk dat de biologische ouders een rol blijven spelen in het leven van de kinderen. De twee zetten zich ook in om het werk van Jeugdzorg en Pleegzorg onder de aandacht te brengen. Dat doen ze door bijvoorbeeld te spreken bij informatieavonden, maar ook door zichtbaar te zijn in de contacten met scholen en gemeenten.

Kees Pikaart, Ouddorp

Kees Pikaart zette zich 40 jaar in voor het Rode Kruis. Hij begon ooit als helper eerste klas. Daarna nam hij deel aan de opvang van Joegoslavische vluchtelingen. Van 2014 tot 2018 was hij coördinator evenementenhulp bij het Rode Kruis Goeree-Overflakkee en betrokken bij tal van evenementen zoals de Omloop en braderieën. Daarnaast is Pikaart ook vrijwilliger bij de Zendingscommissie en EHBO-commissie van de Gereformeerde Gemeente Ouddorp.

Joop de Waal, Ooltgensplaat

Joop de Waal zet zich al 14 jaar dagelijks in voor een nette, schone en gezonde leefomgeving. Vaak loopt hij meerdere keren per dag met zijn hond, gewapend met afvalgrijper en vuilniszak buiten om zwerfafval op te ruimen. Alleen al in 2022 maakte De Waal ruim 7500 kilometers afvalvrij. De opbrengst van de blikjes en statiegeldflessen die hij opruimt doneert hij aan de stichting Schoon Goeree-Overflakkee. Daarnaast is De Waal medewerker van ‘Repaircafé de Plaete’ waar hij mensen helpt met hun kapotte huishoudelijke apparaten.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheidingen bij de inwoners thuis uit. Het waren feestelijke momenten toen de inwoners de bijzondere boodschap hoorden en zij de versierselen uitgereikt kregen.



