Buurmannen krijgen onderscheiding Carnegie Heldenfonds

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft de bronzen legpenning van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt aan Kris Bouwman en Rogier Keijmel. De twee inwoners van Goedereede ontvingen woensdag 17 april 2024 deze waardering voor hun heldhaftige optreden op 22 december 2023. Toen boden ze eerste hulp aan een man die net daarvoor in zijn nek was gestoken.

Een harde knal

Een harde knal, een man onder het bloed die in paniek op deuren klopte én riep dat andere mensen hem wilden vermoorden. Dat was de informatie die de twee buurmannen hadden op die bewuste vrijdagavond. Toch besloot Bouwman, politieagent van beroep, om met zijn buurman Keijmel poolshoogte te gaan nemen.

Dak van schuurtje

Toen ze van een buurtbewoner hoorden dat een man op het dak van haar schuurtje was geklommen, zijn zij naar deze man gegaan. Ze zagen dat hij een bebloede doek tegen zijn nek hield. Daarop klommen ze op het dak om hem te helpen. Op dat moment was nog niet duidelijk wat er was gebeurd.

Eerste hulp

Het slachtoffer vertelde daarop dat de personen die hem hadden gestoken hem wilden vermoorden. De twee buurmannen boden daarop eerste hulp en bleven bij het slachtoffer. Op hun aanwijzingen kon de gearriveerde politie daarna snel actie ondernemen en een woning verderop een verdachte aanhouden. De rechtszaak tegen drie verdachten loopt momenteel.

Moed

Burgemeester Grootenboer prees de moed van de twee mannen. "Met gevaar voor eigen leven zijn jullie in actie gekomen. Door jullie doortastende en snelle handelen is verdere escalatie voorkomen."



Door Internetredactie Omroep Archipel