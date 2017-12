Doorrijder na aanrijding Haringvlietdam gezocht

De politie is op zoek naar de bestuurder van een witte auto die donderdagmiddag 30 november 2017 op de N57 Haringvlietdam doorreed na een aanrijding. Rond 15:10 uur reed een witte auto een Mitsubishi van achteren aan waardoor de auto tegen de betonnen afscheiding klapte. Het ongeval gebeurde op de Haringvlietdam komend vanuit Hellevoetsluis in de richting van Stellendam.De bestuurder van de witte auto is na de aanrijding doorgereden en wordt gezocht. Bij een aanrijding die korte tijd later ontstond, raakten twee politieauto's betrokken en raakten agenten licht gewond. Ook ontstond er een behoorlijke file. Heeft u iets gezien?

De politie zoekt getuigen die donderdagmiddag op de Haringvlietdam ter hoogte van Stellendam iets hebben gezien van de aanrijding. Het gebeurde rond 15.10 uur. Heeft u iets gezien wat kan helpen om de witte auto te vinden, wellicht heeft u (een deel van) het kenteken onthouden. Bel dan alstublieft met de politie op 0900-8844 of als u liever anoniem wilt blijven met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Man licht gewond bij ongeval N215 Door vermoedelijk gladheid is in de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december 2017 een auto van de weg geraakt. Het ongeval gebeurde op de N215 tussen Dirksland en Melissant. De...

Gemeente Goeree-Overflakkee zoekt steungezinnen Kinderen opvoeden is vaak leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Iedere fase in de opvoeding brengt nieuwe vragen met zich mee. Soms lopen ouders daarbij tegen situaties aan waar zij niet...

Klantbelevingsonderzoek winkelcentra op Goeree-Overflakkee In de maanden juli en augustus van 2017 is er een klantbelevingsonderzoek uitgevoerd binnen de winkelcentra van de gemeente Goeree-Overflakkee door de Retailacademie en hun team. In het...

Inbrekers aangehouden in Middelharnis Eind november 2017 heeft de politie twee verdachten aangehouden voor een inbraak op een bouwterrein in Middelharnis. Daar hadden de verdachten een bouwlamp ontvreemd. Een verdachten is...

Den Bommel deze week slecht bereikbaar De bussen van Connexxion rijden tijdelijk niet door Den Bommel. De Molendijk richting Stad aan 't Haringvliet is tot en met vrijdag afgesloten. De bussen rijden daarom om het dorp heen. Met...

Provincie bevestigt belang werkzaamheden N215 De voorbereidende werkzaamheden voor het omleggen van de N215 bij Melissant zijn gestart. Dat staat in de reactie op vragen van CDA-Statenlid Maurits de Haan. Ook onderstreept de provincie...

Buurman in actie bij schuurbrand Aan de Wilgenlaan in Middelharnis heeft in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 november 2017 een schuurtje in brand gestaan. Brandweerlieden werden hiervoor omstreeks 04:40 uur...

Traumaheli vliegt voor ongeval met fiets De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag 24 november 2017 uitgerukt naar de Westduinweg in Ouddorp voor een aanrijding tussen een werkbus en een fietsster. De fietsster is daarbij frontaal tegen...

Wonen in de natuur bij Middelharnis De gemeente Goeree-Overflakkee start op 6 december 2017 een verkoopprocedure voor de locatieontwikkeling van de Eerste Bekading, direct gelegen aan het Haringvliet, dichtbij Middelharnis....

Einde in zicht voor hondenvoedselbank De hondenvoedselbank staat op omvallen, nu de hoofdsponsor is afgehaakt. Voor € 2500,- per jaar is het particuliere initiatief eventueel nog te redden. Maar als voor 31 december 2017...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina