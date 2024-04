Feestelijke opening van nieuwe kleedkamers bij voetbalvereniging DBGC

Op zaterdag 6 april 2024 was het een feestelijke dag bij voetbalvereniging DBGC in Oude-Tonge. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman had de eer om de gloednieuwe kleedkamers op het complex officieel te openen.

Het belang van nieuwe kleedkamers was voor iedereen duidelijk. De oude accommodaties waren aan vervanging toe, en de gemeenschap keek reikhalzend uit naar deze upgrade. Met de opening van deze moderne kleedkamers zet DBGC een grote stap richting duurzaamheid.



Door Internetredactie Omroep Archipel