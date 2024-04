Gulle bijdrage voor MH-SD na reünie

Op 27 januari 2024 was er een reünie van oud-leden van gymvereniging MH-SD, georganiseerd door voormalig turnster Anita van Zielst. Dit was een groot succes. Veel oud-leden uit de jaren 60, 70 en 80 waren aanwezig in het Diekhuus te Middelharnis. Tijdens deze reünie stond er een donatiebox in de zaal. Hierin konden deelnemers een bijdrage doen. Een deel van de inhoud zou worden gebruikt voor de (resterende) organisatiekosten van de reünie. En het bedrag dat daarna onder aan de streep zou overblijven, zou worden geschonken aan de vereniging voor hun 75-jarig jubileum.

Nadat de laatste facturen van de reünie waren betaald, kon Anita van Zielst de balans opmaken en werd er een afspraak gemaakt met de twee bestuursleden die ook bij de reünie aanwezig waren; voorzitter Cees Vroegindeweij en secretaris Jacqueline de Vos. Woensdag 3 april 2024 was het dan zover en kreeg het bestuur uit handen van de organisator een jubileumdonatie. Op geheel eigen wijze benadrukte Anita dat zij wel niet zo knap was als Winston en niet zo kaal als Gaston, maar dat ze toch een bedrag van € 450,- mocht schenken aan de vereniging. Dit prachtige bedrag had het bestuur totaal niet verwacht. Zij deden haar dan ook meteen de belofte dat dit besteed gaat worden aan een nog nader te bepalen sportieve bestemming. Het bestuur wil alle reünie-deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en donatie.



Door Internetredactie Omroep Archipel