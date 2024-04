Inwoners Goeree-Overflakkee kunnen meedenken met de gemeente

Verslaggever Danny Rijkels sprak tijdens de informatieavond in Den Bommel op donderdagavond 11 april 2024 met Willeke Moerkerk, programmamanager van de Gemeente Goeree-Overflakkee, over het nieuwe Participatieplatform. Dit platform biedt burgers de kans om mee te denken en te praten over belangrijke gemeenschapskwesties, zoals de bereikbaarheid van dorpen en de ontwikkeling van speeltuinen.

Tijdens het gesprek benadrukte Moerkerk het belang van actieve betrokkenheid van burgers bij het vormgeven van hun leefomgeving.

Beluister nu via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel