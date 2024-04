KNRM dringt aan op keuring reddingsvesten voor watersporters

De KNRM roept watersporters op hun reddingsvesten te laten keuren voordat ze weer het water opgaan. Veel watersporters realiseren zich nog onvoldoende dat reddingsvesten het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Het dragen van een goed reddingsvest vergroot namelijk de overlevingskans met een factor vier in koud water. Opblaasbare reddingsvesten moeten periodiek gekeurd worden, zodat watersporters er zeker van kunnen zijn dat het werkt als het nodig is. De hele maand april kunnen watersporters bij acht watersportwinkels terecht om hun vest(en) voordelig te laten keuren.

Keuren

Bij een keuring worden vest en automaat uitgebreid gecontroleerd. Zo worden de vesten minimaal 16 uur onder druk getest op lekkages en onderdelen vervangen. Volgens Suzanne Rozendaal, directeur van SECUMAR, leverancier van gecertificeerde reddingsvesten, is dit van groot belang voor de optimale werking: "Wij adviseren die keuring elke 24 maanden te laten doen bij een geautoriseerd keuringsstation. Daar checken ze of het vest niet lek is, of de CO2-patronen nog in orde zijn en of het opblaasmechanisme nog werkt." Ze ziet nog wel eens watersporters die een tweedehands vest hebben aangeschaft. Hoe duurzaam dat misschien ook lijkt, ze zou dat echt afraden. "Je weet niet wat ermee is gebeurd en of ze gekeurd zijn. Soms krijgen we vesten van meer dan twintig jaar oud ter keuring, daar beginnen we niet eens meer aan." Daarnaast raadt ze watersporters aan om bij gebruik van een vest standaard alle controlepunten langs te lopen. "Op ons YouTube-kanaal staan video's hoe dat moet. Bedenk wel dat je leven kan afhangen van een reddingsvest. Je kunt het maar één keer fout doen."

Reddingsvesten maken het verschil

Dat laatste is iets dat veel KNRM'ers helaas kunnen beamen. Het keuren van een reddingsvest is één ding, ze überhaupt dragen is een andere. Elk reddingstation heeft wel een tragisch verhaal over een slachtoffer dat waarschijnlijk nog in leven zou zijn als diegene een reddingsvest had gedragen. Daarbij gaat het echt niet alleen om onervaren watersporters, maar ook om goede zeilers of zwemmers die desondanks verdrinken, zelfs bij goede weersomstandigheden. Uit cijfers van Waterrecreatie Nederland blijkt dat tweederde van de watersporters nog altijd geen reddingsvest draagt. De redenen waarom niet zijn eindeloos: het is een rustige, zonnige dag, we kunnen goed zwemmen, het water is echt niet koud, ze zitten niet lekker en zijn niet verplicht. Maar wat de motivatie ook is om ze onderin de boot te laten liggen, het kan nooit zo belangrijk zijn als een mensenleven.



Door Internetredactie Omroep Archipel