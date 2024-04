Meer activiteiten en meer aandacht voor de gevaren van roken/vapen

Anti-rookvoorlichting door artsen op school, fruit in de klas en sporten goedkoper maken. Dat zijn de eerste concrete uitkomsten van het in 2023 opgestarte participatietraject Speaking Minds in samenwerking met gemeente Goeree-Overflakkee en 60 derdejaars vmbo-leerlingen van RGO Beroepscampus in Sommelsdijk.

Het jongerenparticipatietraject Speaking Minds is een initiatief van Save the Children. Dit traject ondersteunt praktisch opgeleide jongeren om hun gemeente of provincie te adviseren op een specifieke beleidsvraag. Goeree-Overflakkee vroeg de jongeren in het kader van Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO): “Wat hebben jullie nodig zodat jullie je vrije tijd gezond doorbrengen?” In november vorig jaar reageerden de vmbo-leerlingen op deze vraag door hun adviezen te presenteren in het Rondeel in Middelharnis. Vorige maand koppelde de gemeente aan de jongeren terug wat ze met deze adviezen willen en gaan doen.

Jongeren enthousiast over uitvoering

De leerlingen waren grotendeels enthousiast over het werk dat de gemeente tot dusver heeft verzet. Zo bracht wethouder Bruggeman (Sociaal Domein, Onderwijs) een krat fruit mee, en wordt in de directie van school besproken hoe zij het advies voor gratis fruit kunnen invullen. Met het idee van de jongeren om artsen voorlichting te laten geven over roken en vapen, wordt binnen twee maanden gestart. De wens van de jongeren om meer activiteiten en goedkoper sporten wordt tegemoetgekomen door in de toekomst meer sporttoestellen op het eiland te plaatsen en een speciale activiteitenkalender voor jongeren te ontwikkelen. “Hiervoor willen we graag van jongeren horen wat zij voor activiteiten willen zien op het eiland. Daarvoor hebben we een online enquête opgesteld en is er veel contact met onze jongerenwerkers”, aldus Ferry de Koning, projectleider OKO bij de gemeente. De jongeren die hebben meegedaan aan het traject met Speaking Minds zijn de eerste jongeren die deze vragenlijst hebben ingevuld.

Jongeren bereiken

Tijdens de terugkoppeling in de klas praatten wethouder Bruggeman en Arianda Phaff, directeur bij de gemeente, door met de leerlingen over de adviezen. “Heel interessant om te weten hoe jongeren denken en hoe we ze het beste kunnen bereiken,” aldus Bruggeman. Zo gaven jongeren aan hoe zij informatie over evenementen tot zich nemen en op welke manier zij zich aangesproken voelen. “Zo werkt papieren post blijkbaar niet zo goed. Ook vroeg ik me af of die borden met activiteiten op het eiland werken. Ja dus!”



Door Internetredactie Omroep Archipel