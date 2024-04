Meteen winnaars bij start schoolvoetbal op Goeree-Overflakkee

Woensdag 3 april 2024 zijn de eerste ronden van het schoolvoetbal op Goeree-Overflakkee gespeeld. Voor de meiden van groep 5/6 was dit ook meteen hun finaleronde. Het Sportteam GO van de gemeente organiseert het toernooi samen met voetbalverenigingen en basisscholen op Goeree-Overflakkee.

De jongens van groep 5/6 en de jongens en meiden van groep 7/8 speelden hun wedstrijden verspreid over vijf voetbalverenigingen op Goeree-Overflakkee. De teams streden om een plaats in de finaleronde op woensdag 17 april. De teams begonnen droog aan de toernooien, toch trok er halverwege een flinke regenbui over het eiland heen. Desondanks was de sfeer goed en kon de bui de pret en het voetbalplezier niet drukken.

Voor de meiden van groep 5/6 was het ook meteen hun finalepoule. Dit betekende dat zij meteen om de prijzen mochten spelen. Na een aantal spannende wedstrijden, streden er meerdere teams om de felbegeerde 1e plek. Dat werd uiteindelijk groep 5/6 meiden van De Bosseschool. Gevolgd door de Prins Maurits 1 op de 2e plaats en op plek 3 eindigde de Prins Maurits 2.

Deze week worden er nog enkele poules ingehaald, daarna volgt de finaleronde op woensdag 17 april. Die wedstrijden zijn bij v.v. Stellendam en v.v. WFB. Graag bedankt het sportteam van de gemeente alle deelnemende voetbalverenigingen, scholen en alle betrokken vrijwilligers voor hun tijd en inzet.



Door Internetredactie Omroep Archipel