Pand Hobbemastraat naar alleenstaande minderjarige statushouders

De gemeente Goeree-Overflakkee verhuurt vanaf 1 mei 2024 een pand aan de Hobbemastraat in Middelharnis aan Stichting Alleen Samen Zorg (ASZ). In de gemeenteraadsvergadering van 9 november stelde fractievoorzitter Petra 't Hoen van de PvdA de vraag naar de nieuwe bestemming van het pand. Daar heeft het college van burgemeester en wethouders nu antwoord op gegeven.

ASZ biedt opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige statushouders tussen de 15 en 18 jaar oud. Deze jongeren vallen onder de voogdij van stichting Nidos. Vanaf half mei zullen negen jongeren worden opgevangen in een kinderwoongroep (KWG).Deze woongroep is bedoeld voor jongeren die nog niet voldoende zelfstandig en weerbaar zijn. Binnen de woongroep zijn 24 uur per dag mentoren aanwezig om de jongeren te ondersteunen. Ze helpen hen met alledaagse taken, zoals op tijd opstaan voor school en leren koken en boodschappen doen. Dit zijn essentiële vaardigheden voor zelfstandig wonen. De alleenstaande minderjarige statushouders dragen bij aan de taakstelling voor huisvesting van statushouders van de gemeente.

Tot afgelopen najaar werd het pand gebruikt voor een tweejarige pilot, waarbij dak- en thuislozen met lichte problematiek werden voorbereid op een duurzame uitstroom naar een eigen woonruimte. Het pand was daarvóór eigendom van Pameijer Zorg.



Door Linda van der Klooster