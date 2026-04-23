Politiek op donderdag: partijen bezoeken Oude-Tonge





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 17 van 2026.

CDA bezoekt Bedrijvendag in Oude-Tonge

Een afvaardiging van het CDA was aanwezig bij de Bedrijvendag in Oude-Tonge op zaterdag 18 april 2026. Het viertal bezocht diverse bedrijven, zoals een sportschool en een autoshowroom. “We zijn onder de indruk van het ondernemerschap, de innovatie en de betrokkenheid die we overal tegenkwamen. Mooi om te zien hoe sterk en divers ons lokale bedrijfsleven is”, zegt de partij. Ook zijn er veel complimenten voor de deelnemende bedrijven. “Er werden ontzettend leuke en toegankelijke activiteiten georganiseerd voor jong en oud.”

Trots op Goeree-Overflakkee ook op Bedrijvendag in Oude-Tonge

Ook van Trots op Goeree-Overflakkee waren er meerdere fractieleden aanwezig bij deze open dag in Oude-Tonge. Zij bezochten onder meer een meubelmaker en een fietsenmaker. “We kregen een kijkje in de wereld van onze lokale ondernemers. Niet alleen in hun werkplaatsen en bedrijfshallen, maar vooral in hun passie. Want wat je daar zag dat was geen “werk”, dat was trots. Trots op het vak, trots op het bedrijf, trots op ons eiland”, schrijft de partij op social media. “En wij mogen écht trots zijn op onze ondernemers. Zij zijn de motor van ons eiland. Zij zorgen voor werk, voor innovatie, voor verbinding.”

SGP gaat langs bij Youth for Christ

Bij het eerste werkbezoek van de nieuwe bestuursperiode is de SGP ook langs geweest in Oude-Tonge. Zij namen een kijkje in de bus van Youth for Christ Goeree-Overflakkee. Raadsleden Bart van ’t Geloof en Erwin Guijt praatten met teamleider Gersom Westerkamp over de organisatie en de samenwerking met de gemeente. Ook de energie die het werk geeft en de dilemma’s waar ze soms tegenaan lopen kwamen aan bod. “Wat de SGP betreft verdient elk kind een veilige basis en oprechte aandacht. Dat begint thuis in het gezin. Lokaal gewortelde initiatieven zoals Youth for Christ vormen daarbij een waardevol verlengstuk, juist voor die jongeren die extra aandacht of een steuntje in de rug nodig hebben. Juist door samen op te trekken, bouwen we aan een gemeenschap waarin elke jongere telt en niemand buiten de boot valt”, meldt de partij op Facebook.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel