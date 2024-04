Start jaarlijkse collecteweek Hartstichting

Iedere dag worden in Nederland 188 mensen getroffen door een hartinfarct en elke dag sterven 13 mensen hieraan. Daarom gaan van 7 tot en met 13 april ruim 20.000 collectanten langs de deuren om geld op te halen voor de Hartstichting. Met het geld kan de Hartstichting baanbrekend onderzoek financieren om hartinfarcten en risico’s daarop sneller te herkennen en beter te voorkomen.

Naast doneren in de collectebus bij de collectant aan de deur is het ook mogelijk om te doneren op hartstichting.nl. Ook kan iedereen veilig vanuit huis een online collecte starten met de mobiele telefoon en zijn of haar familie en vrienden om een gift vragen. Op een persoonlijke pagina is te zien hoeveel er al is ingezameld.

Alternatief kleingeld

De QR-code is een goed alternatief voor mensen die geen kleingeld in huis hebben. De gever kan eenvoudig eenmalig geld overmaken met de smartphone door de iDEAL QR-code op het legitimatiebewijs van de collectant te scannen.

Hartstichting 60 jaar

De opbrengst van de collecte gaat dit jaar naar het behandelen en voorkomen van een hartinfarct en ook naar het beter herstellen na een hartinfarct. Vanwege het 60-jarig bestaan van de Hartstichting, wordt elk kwartaal aan een belangrijke hart- of vaatziekte extra aandacht besteed. Dit tweede kwartaal staat in het teken van het hartinfarct.



Door Internetredactie Omroep Archipel