(update) Voertuig vliegt in brand na aanrijding met politieauto

Woensdagavond 26 januari 2022 is er rond 18:00 uur een voertuig weggereden naar aanleiding van een woninginbraak op Goeree-Overflakkee. Door een oplettende getuige was het kenteken doorgegeven. Het voertuig werd al snel gespot door agenten van de Landelijke Eenheid op de A29. De achtervolging die daarop volgde eindigde met een aanrijding tegen een politieauto.

Een oplettende voorbijganger zag woensdag rond 16:30 uur op de Langeweg in Middelharnis een auto en drie mannen die zich verdacht gedroegen. De voorbijganger besloot in de buurt te blijven en de mannen te observeren. Daardoor zag de voorbijganger dat de drie mannen aan een deur stonden te rommelen en dat er vlakbij een auto stond met een vierde man achter het stuur. Daarop alarmeerde de voorbijganger de politie.

Agenten die poolshoogte namen bij de woningen op de Langeweg zagen dat bij twee woningen daadwerkelijk was ingebroken. De auto met de vier mannen was er al vandoor. De voorbijganger kon een goede beschrijving geven van de mannen en de auto en wist ook het kenteken. Die informatie werd in een bericht aan alle politiewagens in de buurt uitgegeven.

Op de A29 was de Landelijke Eenheid op dat moment bezig met een handhavingsactie. Ook zij hoorden de oproep naar aanleiding van de inbraken. Kort daarna reed de genoemde auto hen voorbij. De agenten van de Landelijke Eenheid reden er achteraan en al snel voegde zich een tweede politieauto van de Landelijke Eenheid bij hen. De agenten deden hun licht- en geluidsignalen aan om sneller bij de vluchtauto te komen. Die verhoogde echter zijn snelheid en pakte de afslag Oud-Beijerland. Daar ging de vluchtauto op hoge snelheid door rood de N-weg op. Ook hier reed de vluchtauto op zeer hoge snelheid, ook over kruispunten, waar hij door rood reed en spookrijdend zijn weg vervolgde. Een dame met een kinderwagen en hond moest uitwijken naar de berm om een aanrijding te voorkomen.

Op de Boonstraat in Heinenoord reed de vluchtauto een doodlopende weg in. De vluchtauto keerde. Tijdens het keren reed één van de politieauto’s tegen de zijkant van de auto aan om deze te stoppen. Deze gaf echter vol gas en reed op hoge snelheid frontaal tegen de tweede politieauto die richting de vluchtauto reed. De frontale klap was zo hard dat de vluchtauto in brand vloog.

De vier inzittenden van de vluchtauto verlieten de auto en renden verschillende richtingen op. De agenten van de geraakte auto vlogen ook hun auto uit ondanks hun rug- en nekklachten en wisten één van de verdachten aan te houden.

Inmiddels was er ondersteuning gekomen van andere politie-eenheden, de hondenbrigade en de politiehelikopter. De politiehond pakte een geurspoor op, maar de verdachten bleken via het water naar een eiland gezwommen. Daar kon de politiehelikopter dankzij een warmtebeeldcamera de verdachten toch weer traceren. Daarop werd ook de hulp van een boot de Zeehavenpolitie ingeschakeld. Met verenigde krachten zijn uiteindelijk alle verdachten aangehouden. Het gaat om een 27-jarige Rotterdammer, een 41-jarige man uit Woerden en twee Vlaardingers van 32 en 35 jaar.

De agenten die in de politie-auto zaten waar de vluchtauto frontaal op in reed, hebben aangifte gedaan van poging doodslag.

Eerder op de dag vond een babbeltruc plaats in Vlaardingen. Het signalement van de opgegeven verdachten en de omschrijving van de betrokken auto komen overeen met de verdachten en auto van de inbraak in Middelharnis. De politie onderzoekt of het om dezelfde personen kan gaan.