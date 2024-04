Vrijwilligers nodig voor de MS Collecteweek

Door heel Nederland zijn vrijwilligers zich aan het voorbereiden op de MS Collecteweek. Zij gaan van 27 mei t/m 1 juni langs de deuren om geld op te halen voor het Nationaal MS Fonds en tegen de ziekte, die letterlijk zenuwslopend is. Ruim 25.000 mensen hebben MS. Elke dag krijgt iemand de diagnose en toch is er nog erg weinig bekend over de ziekte. Er zijn daarom dringend vrijwilligers nodig om in zo veel mogelijk straten geld op te halen voor onderzoek.

Multiple Sclerose, afgekort met MS, is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen (myeline) aangevallen en beschadigd. Zenuwen komen hierdoor bloot te liggen en geven minder goed signalen van en naar de hersenen door. Hierdoor kunnen plotseling verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. MS-patiënten hebben vaak problemen met bewegen, coördinatie, gezichtsvermogen, geheugen en plotselinge verschijnselen van verlamming of uitval.

Opbrengst is hard nodig

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht ze mensen om de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren. Naar verwachting zetten zo’n 10.000 mensen zich deze week in.

Stappendoel halen en iets goeds doen

Tamara Alcicek, Manager Fondsenwerving bij het Nationaal MS Fonds: “We zien dat veel collectanten en coördinatoren zich al jaren met hart en ziel inzetten. Zij kunnen alle versterking gebruiken. Dus loop een extra rondje door de buurt en haal tegelijkertijd je stappendoel. Op die manier ben je lekker buiten in beweging en zet je jezelf tegelijkertijd in voor het goede doel. Eén of twee uurtjes collecteren maakt al een enorm verschil voor alle mensen met MS en hun omgeving.”

Mobiel collecteren

Naast de deur-tot-deur collecte ziet Alcicek een enorme groei in mobiele collectanten. “De opbrengsten van de mobiele collecte is bij ons de sterkst groeiende vorm van collecteren. Iedere collectant in ons systeem ontvangt voor de MS Collecteweek een link naar hun mobiel collecteren pagina. Alles staat al klaar en je hoeft alleen een donatieverzoek te verzenden naar je netwerk. Heb je een groot netwerk of ga je liever niet langs de deuren? Dan is het ook mogelijk om je alleen online in te zetten voor een wereld zonder MS.”

Aanmelden

Wil jij helpen met het collecteren voor het MS Fonds? Het kost slechts een paar uurtjes van je tijd en kan meestal in je eigen wijk of zelfs vanaf de bank. Kijk op https://nationaalmsfonds.nl/collecteren.



Door Internetredactie Omroep Archipel