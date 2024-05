Meedoenfestival brengt werkzoekenden, werkgevers en vrijwilligers samen

Op dinsdag 21 mei 2024 was het gezellig druk in het Prieel van Recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk. Voor de tweede keer organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee, in samenwerking met ontwikkelbedrijf GOwerkt en vrijwilligersorganisatie GOvoorElkaar, het Meedoenfestival. Dit evenement brachtt werkzoekenden, werkgevers en vrijwilligersorganisaties samen voor een dag vol ontmoetingen, informatie-uitwisseling en kansen.

Het Meedoenfestival is in 2023 gestart als een soort speeddate-evenement voor werkzoekenden en werkgevers en is dit jaar uitgegroeid tot een levendige markt. In de Staver stonden talloze standjes opgesteld. Werkgevers presenteerden hun vacatures, vrijwilligersorganisaties zoals GOvoorElkaar boden informatie over hun werk en opleidingen, en diverse workshops gaven deelnemers de kans om nieuwe vaardigheden te ontdekken.

Verslaggever Danny Rijkels was ook aanwezig en sprak met de organisatie, de werknemers en werkzoekenden.

Beluister nu via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel