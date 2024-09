Bijeenkomsten en enquête schetsen toekomstbeeld voor Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de eerste resultaten van de bijeenkomsten en de enquête voor de nieuwe omgevingsvisie bekendgemaakt. Deze visie, die in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen wordt ontwikkeld, richt zich op thema's zoals woningbouw, verkeer, duurzaamheid, natuur, economie en recreatie. De omgevingsvisie is bedoeld om richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op het eiland.

Diverse bijeenkomsten gehouden

In totaal werden vier bijeenkomsten georganiseerd om de meningen van inwoners en andere belanghebbenden te peilen. Drie van deze bijeenkomsten waren fysiek, terwijl één digitaal plaatsvond. Tijdens deze bijeenkomsten werden drie scenario's voor de toekomst van Goeree-Overflakkee besproken: "Business as usual", "Technologische innovatie" en "Specialiseren". De deelnemers gaven hun voorkeuren en kritieken op elk scenario, wat leidde tot uiteenlopende inzichten, afhankelijk van de locatie van de bijeenkomst.

Aan de oostkant van het eiland had het scenario "Business as usual" de meeste aanhang, terwijl in het midden van het eiland de voorkeur uitging naar "Specialiseren". Aan de westkant werd een mix van scenario's gewaardeerd, met bijzondere aandacht voor "Technologische innovatie".

Enquête ingevuld door 501 inwoners

Naast de bijeenkomsten werd er ook een enquête gehouden, waaraan 501 inwoners deelnamen. De enquête behandelde een breed scala aan onderwerpen, van woningbouw en verspreiding van bebouwing tot de toekomst van voorzieningen en klimaatadaptatie.

De resultaten van de enquête toonden aan dat een groot deel van de inwoners Goeree-Overflakkee waardeert als een rustige woongemeente. Bijna driekwart van de respondenten gaf aan dat nieuwe huizen vooral moeten worden gebouwd voor de behoeften van jongeren en ouderen uit de gemeente. Op het gebied van klimaatadaptatie bleek er brede steun voor het groener inrichten van dorpen en het stellen van strengere eisen aan duurzaam bouwen en isolatie.

De gemeente reageerde positief op de uitkomsten. "We zijn erg blij met de resultaten van de enquête," aldus de woordvoerder van de gemeente. "Die bieden ons namelijk goed inzicht in wat mensen belangrijk vinden. Dat helpt ons enorm bij het verder opstellen van de omgevingsvisie. We stellen nu een conceptvisie op. Als die klaar is, willen we graag weten wat u ervan vindt. Met die input stellen we de definitieve omgevingsvisie op, die wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit. De definitieve omgevingsvisie geeft ons kaders om goede keuzes te maken voor ons eiland, nu en in de toekomst."

Volgende stappen

De gemeente zal de verzamelde inzichten gebruiken om de omgevingsvisie verder vorm te geven. De resultaten zijn beschikbaar op het participatieplatform van de gemeente, waar inwoners en andere betrokkenen de verdere ontwikkelingen kunnen volgen en hun stem kunnen blijven laten horen in het proces.



Door Internetredactie Omroep Archipel