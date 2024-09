DVV'09 presenteert stripboek voor jeugdspelers

Voetbalvereniging DVV'09 uit Dirksland staat op het punt een bijzonder nieuw project te onthullen: een stripboek, geschreven door Ronald de Moedt, hoofd jeugdopleidingen van de club. Het stripboek is niet alleen een creatieve uiting, maar ook een belangrijk middel om de kernwaarden van de jeugdopleiding over te brengen.

Door Danny Rijkels

Ronald legt uit dat het stripboek is ontstaan vanuit zijn jarenlange observaties en ervaringen binnen de voetbalwereld. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat het plezier in het spel voorop moet staan," vertelt De Moedt. "Het gaat erom dat kinderen eerst plezier maken, zich dan ontwikkelen, en daarna pas presteren. Dit inzicht vormde de basis voor het stripboek."

Wat dit stripboek extra bijzonder maakt, is de aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. "We hebben personages opgenomen met verschillende achtergronden en uitdagingen, zoals een jongen met een gehoorapparaat en een meisje met suikerziekte," aldus De Moedt. "Het is belangrijk dat kinderen zien dat iedereen kan meedoen, ongeacht wie je bent of hoe je eruitziet."

Jeugdspelers als hoofdpersonages

Wat het stripboek extra speciaal maakt, is dat de hoofdpersonages gebaseerd zijn op echte jeugdspelers van DVV'09. De Moedt en zijn team selecteerden kinderen die opvielen door hun enthousiasme en diversiteit. "We hebben ze gevraagd om mee te doen, en hun reactie was fantastisch," vertelt Ronald. "In november 2023 kregen ze tijdens een presentatie te horen dat ze in het stripboek zouden verschijnen. De kinderen waren dolenthousiast en voelden zich vereerd om in stripvorm vereeuwigd te worden." Deze persoonlijke betrokkenheid van de spelers zorgt ervoor dat het stripboek niet alleen een educatief instrument is, maar ook een bron van trots voor de jonge voetballers.

Samenwerkingen

Voor het visuele aspect van het stripboek werkte De Moedt samen met striptekenaar Charlotte de Waal, bekend van haar werk voor het tijdschrift Tina. "Charlotte was mijn eerste keuze," zegt De Moedt. "Haar ervaring als tekendocent op een middelbare school hielp enorm om het verhaal toegankelijk en begrijpelijk te maken voor de jeugd."

Om het project te realiseren, was er ook lokale steun nodig. "We hebben allerlei acties opgezet, zoals het verkopen van cakes, om geld in te zamelen," legt Ronald uit. Daarnaast werd er ook een beroep gedaan op lokale ondernemers die enthousiast meehielpen aan het project.

Het stripboek zal officieel worden onthuld op 7 september 2024, tijdens een speciaal evenement waarbij ook wethouder Bruggeman aanwezig zal zijn. De jeugdleden van DVV'09 krijgen het boek gratis, andere geïnteresseerden kunnen het voor € 9,- aanschaffen. De opbrengst zal ten goede komen aan de jeugdopleiding van de club.

"Met dit stripboek willen we laten zien dat voetbal vooral draait om plezier maken en samenwerken," besluit De Moedt. "We hopen dat dit boek de jonge spelers inspireert om het beste uit zichzelf te halen, zonder prestatiedruk, en dat het hen laat zien dat voetbal voor iedereen is."

