Asielzoekerslocatie op schip Middelharnis kan open

Riviercruiseschip MS Princesse de Provence is klaar voor de noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Geïnteresseerden konden op donderdag 5 september 2024 een kijkje nemen aan boord van het schip, dat ligt afgemeerd aan het Havenhoofd bij Middelharnis. Het passagiersschip, gebouwd in 1992, maakte voorheen reizen over de Donau, maar gaat nu onderdak bieden aan 150 mannen uit verschillende landen zoals Syrië, Jemen, Irak, Somalië en Ethiopië. Op het schip komen ook enkele kantoren voor de medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De bewoners slapen met twee personen op een kamer, delen een badkamer met twee en soms met vier personen, en krijgen drie keer per dag eten in het restaurant van het schip, dat door medewerkers van een extern bedrijf wordt klaargemaakt. In de slaapvertrekken mag niet worden gegeten. Het is een noodoplossing omdat er momenteel geen andere ruimte beschikbaar is.

De bewoners komen van de aanmeldcentra in Ter Apel of Budel, of van een asielzoekerscentrum of andere noodopvanglocatie

Omwonenden maken zich zorgen over de veiligheid met de komst van 150 asielzoekers. Zowel het COA als de gemeente Goeree-Overflakkee hebben maatregelen getroffen. Zo is er altijd personeel aanwezig en zijn er aan boord continu twee beveiligers. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee heeft ervoor gekozen om 24/7 beveiliging in te zetten in de omgeving van het schip.

De nieuwe bewoners van het schip arriveren rond 9 september 2024. De opvanglocatie bij Middelharnis blijft maximaal twee jaar open.



Door Internetredactie Omroep Archipel