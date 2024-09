Gratis theatervoorstelling over de digitale wereld van kinderen

Op woensdag 11 september 2024 organiseert Team Café GEZIeN Goeree-Overflakkee een unieke theatervoorstelling voor ouders en verzorgers in Strandtheater De Houten Kaap. De voorstelling biedt een verhelderende blik op de digitale wereld van kinderen, een onderwerp dat steeds relevanter wordt in onze moderne samenleving. Brigitte van Egmond, mede-organisator van het evenement, deelde haar inzichten en het belang van dit initiatief tijdens een gesprek met Omroep Archipel.

Door Danny Rijkels

Café GEZIeN is een initiatief dat al vijf jaar actief is op Goeree-Overflakkee. Het biedt ouders een ontmoetingsplek waar zij ervaringen kunnen uitwisselen over het opvoeden van kinderen, met name pubers. Brigitte vertelt: "We vinden het heel belangrijk dat lastige onderwerpen op een leuke en entertainende manier onder de aandacht worden gebracht. Deze theatershow over pubers en social media is daar een perfect voorbeeld van."

De keuze voor een theatervoorstelling is niet toevallig. In het verleden organiseerde Café GEZIeN themabijeenkomsten, maar na de coronaperiode merkten ze dat de interesse daarvoor afnam. "Ouders hebben het druk, en we ontdekten dat ze behoefte hadden aan een ontspannen avondje uit, gecombineerd met nuttige informatie," aldus Brigitte. De succesvolle try-out van een filmavond bevestigde dit vermoeden, waarna het idee voor een theatervoorstelling ontstond.

Wat kunnen ouders verwachten?

De voorstelling op 11 september 2024 biedt ouders handvatten om in gesprek te gaan met hun kinderen over hun online activiteiten. Onderwerpen zoals de invloed van influencers, het gebruik van social media en de gevaren van een digitale wereld die vaak nep is, worden op een humoristische manier gepresenteerd. "Je krijgt als ouder te zien hoe hilarisch en soms zorgwekkend de online wereld van je kind kan zijn. Het is een mix van humor en adviezen, waarbij je ook zelf je ervaringen kunt delen," legt Brigitte uit.

De voorstelling is niet alleen bedoeld om ouders te informeren, maar ook om hen bewust te maken van de impact die deze digitale wereld kan hebben op de zelfbeeldvorming van hun kinderen. "Zodra kinderen worden opgezogen in een wereld waarin alles perfect lijkt, kan dat leiden tot teleurstellingen en zelfs deprimerende gedachten," zegt Brigitte. Het is daarom van groot belang om als ouder te leren hoe je hierover met je kinderen kunt praten, zonder meteen in de weerstand te schieten.

Hoe meld je je aan?

De voorstelling is gratis toegankelijk, aanmelden is wel verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. "We hebben plek voor 130 mensen in De Houten Kaap, en er zijn nog plaatsen beschikbaar," laat Brigitte weten. Aanmelden kan via de sociale media van Café GEZIeN of door een e-mail te sturen naar cafégeziengo@gmail.com. Er is inloop vanaf 19:15 uur, de theatershow begint om 19.30 uur en eindigt om 21:30 uur met een alcoholvrije borrel en een bitterbal. Brigitte sluit af met een tip voor de bezoekers: "Nodig je vrienden, vriendinnen, buren of zelfs je partner uit. Maak er een leuke avond van, een girls night of een date night, dat kan allemaal."

