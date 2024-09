Gemeente vraagt organisatoren om evenementen voor 2025 tijdig te melden

De gemeente Goeree-Overflakkee roept organisatoren op om hun grote nieuwe en bestaande evenementen voor het jaar 2025 uiterlijk op 30 september 2024 bij de gemeente te melden. Dit geldt tevens voor de jaarlijks terugkerende evenementen. De melding is belangrijk, vanwege de capaciteitsplanning van de hulpdiensten en de regionale spreiding van de evenementen.

Een gemeld evenement wordt opgenomen in de regionale evenementenkalender. Dit zorgt ervoor dat de hulpdiensten op de hoogte zijn van het evenement. Hierdoor kan voorkomen worden dat een evenement niet kan doorgaan vanwege een gebrek aan capaciteit bij de hulpdiensten.

Risico's

Categorie B en C evenementen betreffen feesten en festivals die meer risico's met zich meebrengen dan een eenvoudig wijkfeest, op het gebied van openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu. Dit kan onder andere blijken uit meer dan 2000 verwachte bezoekers, bezoekers die tot een risicogroep behoren zoals jongeren en jongvolwassenen, grootschalige verkeersafsluitingen, of risicovolle activiteiten zoals autoraces en wielerwedstrijden.

Voor dergelijke evenementen nemen gemeente en hulpdiensten extra maatregelen om de risico's of schadelijke gevolgen van incidenten te beperken. Organisatoren van evenementen in deze categorie dienen onder andere een veiligheidsplan, een gezondheidsplan en een mobiliteitsplan op te stellen.

Meer informatie over evenementen is te vinden op de website van de gemeente.



Door Internetredactie Omroep Archipel