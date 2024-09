Bewoners De Vliedberg met burgemeester naar de kerk

Bewoners van woonzorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp zijn naar de kerk geweest. Woensdag 28 augustus 2024 vertrok de stoet van bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers naar de Dorpskerk voor een dienst van predikant Schreur van de Hervormde Gemeente. Het was een jubileum, want al vijf jaar vinden er regelmatig dit soort kerkdiensten plaats. Daarom was deze keer burgemeester da Grootenboer-Dubbelman ook aanwezig.

Bewoners van de zorginstelling CuraMare kunnen op zondag luisteren naar diensten via de Kerkradio. Dat is echter niet hetzelfde als de beleving van echt in de kerk zitten. Een groep verzorgenden van CuraMare besloot daarom een dienst speciaal voor bewoners te organiseren. Deze dienst, toen nog geleid door dominee Van den Berg, bleek een groot succes. Het werd daarna, met verschillende kerkgemeenten, een paar keer per jaar herhaald, met uitzondering van het coronajaar 2020. Woensdag werd het vijfjarig bestaan van de diensten gevierd.

Na de kerkdienst was er nog gezellig napraten in de koffiekamer van de Dorpskerk, met gebak vanwege het jubileum. De volgende dienst voor bewoners van De Vliedberg staat gepland voor woensdag 4 december 2024 in de Gereformeerde kerk.



