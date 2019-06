Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke onderscheiding uit in De Hoeksteen in Middelharnis, waar zij haar 40-jarig jubileum bij de Hervormde Gemeente Middelharnis vierde.

Mevrouw Van Wageningen is 40 jaar vrijwilligster voor de Hervormde gemeente Middelharnis. Zo is ze actief als kinderclubjuf, zondagsschooljuf en penningmeester. Ook is ze jarenlang zeer betrokken geweest bij het jeugdwerk binnen de Hervormde Gemeente Middelharnis. En dit werk voert ze geheel vrijwillig uit, naast haar drukke baan als schooldirectrice van de Oranje Nassauschool in Nieuwe-Tonge.

Tijdens haar jubileum verraste burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman haar met een Koninklijke onderscheiding. Ze sprak: “u wordt omschreven als een gedreven persoon, iemand die voor iedereen klaar staat. Een prachtige omschrijving. Uw leven bestaat uit het helpen van anderen en dat vaak op vrijwillige basis. Als blijk van waardering heb ik het genoegen om u vandaag in de belangstelling te zetten. Vrijwilligers zijn van groot belang voor onze samenleving. Ik vind het dan ook een eer dat ik mag meedelen dat Zijne Majesteit de Koning, Willem Alexander het heeft behaagd om u, Arendje Kaatje Maatje van Wageningen, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!”