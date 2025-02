Historica Betsy Biemond-Boer geeft lezingen over de Holocaust

Betsy Biemond-Boer uit Dirksland studeerde in 2005 cum laude af in Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee deed zij onderzoek naar de rol van de toenmalige gemeenten bij de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"Ik ben al lange tijd bezig met de Joodse gemeenschap op Goeree-Overflakkee," vertelt Biemond-Boer. "Ik volgde een online studiedag over wat er precies is gebeurd met de Joodse bezittingen en vroeg me af: hoe zit dat op mijn eiland, in mijn gemeente?"

Joodse begraafplaats

Van de 63 geregistreerde Joden op Goeree-Overflakkee overleefden slechts zes de oorlog. Op de Joodse begraafplaats in Dirksland ligt dan ook niemand begraven die tussen 1940 en 1945 is overleden. "Ze zijn allemaal gedeporteerd en vermoord in concentratiekampen. We hebben daar dus geen verhalen over," aldus Biemond-Boer.

Lezingen

Van maart tot augustus is in het Streekmuseum een expositie te zien over de verdwenen Joodse gemeenschap van Goeree-Overflakkee. Ter ondersteuning verzorgt Betsy Biemond-Boer een vierdelige lezingenreeks in de Remonstrantse Kerk in Sommelsdijk.

"Ik was altijd docent en ik vind verhalen vertellen ontzettend leuk om te doen, dus die lezingen over de Jodenvervolging wilde ik graag geven," legt ze uit.

Bertrand van den Boogert van het Streekmuseum vertelt over een van de pronkstukken van de tentoonstelling: een wandelstok die ooit toebehoorde aan de Joodse rabbijn David Slager. "Toen David in Amsterdam was, kwam hij een Flakkeeënaar tegen en gaf hem de wandelstok in bewaring," vertelt Van den Boogert. De rabbijn nam afscheid met de woorden: "Waar ik heenga, heb ik de wandelstok niet meer nodig."



