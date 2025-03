Auto door botsing in de sloot beland

Vrijdag 28 februari 2025 zijn aan het einde van de middag twee auto's met elkaar in aanraking gekomen op de Langeweg bij Ooltgensplaat. Het ongeval gebeurde op de kruising met de Bosweg. Een van de voertuigen is daarbij op de kop in de naastgelegen sloot terecht gekomen maar kwam niet onder water. Politie en ambulance kwamen ter plaatse.

De ambulancemedewerkers hebben de betrokkenen nagekeken, niemand raakte gewond. Beide voertuigen zijn meegenomen door een bergingsbedrijf.



Door Internetredactie Omroep Archipel