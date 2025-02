Afvalrapen als workout met koffie en lekkers na

Gemeente Goeree-Overflakkee is één van de schoonste gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit gegevens van de app Helemaal Groen.

Ruim 200 inwoners hebben de app Helemaal Groen gedownload en houden daarop bij waar ze wandelen en wat ze inzamelen. Afvalraper Joop de Waal uit Ooltgensplaat staat zelfs regelmatig bovenaan in het landelijke afvalraapklassement. De gemeenteraad stemde in februari 2022 dan ook unaniem in met de motie om officieel Helemaal Groen partner te worden.

Facebookpagina

Er zijn meer mensen op het eiland die zwerfafval oprapen. Omdat ze dat vaak niet weten van elkaar, is er een Facebookpagina opgericht, Schoon Goeree-Overflakkee, die inmiddels ruim 1200 leden heeft. Mensen delen hun individuele opruimacties, maar er wordt ook twee keer per maand samen afval geraapt.

“De eerste keer waren er maar vier mensen en waren we al dolblij”, vertelt Pascha Komttebed, secretaris van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee. “We hebben nu een vaste groep die raapt. Er zijn ook veel mensen die gewoon zelf aan de slag gaan, omdat ze doordeweeks werken.”

RAD

Schoon Goeree-Overflakkee is in 2021 een stichting geworden. “We hebben ook regelmatig overleg met de gemeente. En de RAD werkt heel goed mee. Die verstrekt de raapmiddelen en de zakken. Ook mogen we via de RAD het afval kosteloos inleveren.”

Afvalrapers kunnen een grijpstok, een ring en een hesje krijgen. Afvalraper Els Kievit heeft in plaats van de ring om de afvalzak aan te hangen een omgebouwd boodschappenkarretje. “Je vindt onderweg veel glazen flessen”, legt ze uit. Dus ik kreeg spierpijn van het sjouwen. Toen heb ik een boodschappenkar aangeschaft en mijn man heeft hem verstevigt met een plaatje en een houder voor stoffer en blik voor de peuken."

Vliegeren

De afvalrapers komen op het hele eiland en lopen door weer en wind, behalve in de zomer. “Dat is niet alleen omdat het heet kan zijn”, legt Pascha uit. “Het gras staat altijd hoog, de bomen staan vol in het blad en dan zie je het niet en lijkt het heel schoon. Je vindt gewoon veel minder. De winter is dus voor de rapers optimaal. “Het blad is weg en je ziet alles zo beter liggen. Kou houdt ons ook niet tegen. Alleen als het hard regent of stormt, dan gaat het niet door. Bij windkracht 7 moet je elk stukje twee keer oprapen. Dan wordt het vliegeren met de zak in plaats van afvalrapen.”

Kofferbakpicknick

De raarste voorwerpen worden gevonden. Een keramieken doodshoofd, een heks, een plastic dinosausrus en een oud briefje van 5 gulden. "Ooit vond iemand 700 euro dat uit een auto gewaaid was. Van het vinderloon konden we nieuwe spullen aanschaffen".

Na afloop van de gezamenlijke raapsessies verzorgt Pascha een kofferbakpicknick met koffie en thee en koekjes en ander lekkers.

Els Kievit kan inmiddels niet meer normaal een rondje wandelen. “Je kan het niet meer niet zien liggen. Dus we hebben bij het wandelen altijd een zakje bij ons. Het is voor mij een soort mediteren. Ik vergeet de tijd. Mijn man belt wel eens: waar zit je nou? Dan blijk ik al een uur onderweg te zijn ofzo. Het is echt heerlijk.”

De volgende samenraapactie staat vermeld op de Facebookpagina Schoon Goeree-Overflakkee.



Door Internetredactie Omroep Archipel