Bewustwording met LEGO: bedreigingen voor zeehonden in beeld

Tijdens de voorjaarsvakantie 2025 kunnen bezoekers van zeehondenopvang A Seal in Stellendam een bijzondere mini-tentoonstelling van LEGO bewonderen. Niet alleen zijn er indrukwekkende bouwwerken te zien, maar in een speciale LEGO-hoek kunnen kinderen ook zelf aan de slag. “LEGO is razend populair en spreekt jong en oud aan,” zegt manager Petra Lapierre. “Daarnaast krijgen bezoekers de kans om van dichtbij te zien hoe wij zieke zeehonden verzorgen.”

Thema: gevaren voor de zeehond

De tentoonstelling staat in het teken van ‘Gevaren voor de zeehond’ en werpt een licht op de bedreigingen waarmee deze dieren in de natuur te maken hebben. In de gedetailleerde miniatuurwereld ontdekken bezoekers welke risico’s zeehonden lopen. “Wij vangen zeehonden op die ziek of verzwakt zijn,” legt Lapierre uit. “Maar ons uiteindelijke doel is juist om zo min mogelijk dieren in de opvang te hoeven opnemen. Door middel van deze tentoonstelling leren bezoekers op een speelse manier hoe ze daaraan kunnen bijdragen.”

Interactieve vragenlijst

Om kinderen actief bij het onderwerp te betrekken, heeft A Seal een interactieve vragenlijst ontwikkeld. “Die vragenlijst maakt het nóg leuker,” zegt Lapierre. “Kinderen moeten echt goed kijken naar de LEGO-bouwwerken om de antwoorden te vinden. Zo leren ze spelenderwijs meer over de bescherming van zeehonden.”

Bewustwording

Diverse organisaties moedigen mensen aan om duurzamer te leven en bewuster met de natuur om te gaan. Door middel van campagnes wordt het belang van milieubewuste keuzes benadrukt. “We zijn benaderd door de stichting Kennis Maken met de Natuur,” vertelt Lapierre. “Zij hadden al ervaring met LEGO-tentoonstellingen in andere musea en het idee sprak ons direct aan. Een geweldige manier om bewustwording te creëren bij jong en oud.”



Door Internetredactie Omroep Archipel