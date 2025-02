De Waterpoortloop gaat door drie provincies

Op 7 maart 2025 klinkt het startschot voor de Waterpoortloop, een langeafstandswandeltocht die sinds 2016 jaarlijks wordt georganiseerd en inmiddels deelnemers uit de Benelux en Engeland trekt.

Door Linda van der Klooster

Sinds enkele jaren maakt Wilko de Vos deel uit van de werkgroep die de Waterpoortloop organiseert. Hij loopt zelf de 80 kilometer. “Het is eigenlijk superleuk, als ik heel eerlijk ben,” vertelt hij. “Je loopt een tocht in de winter, met kou en een vleugje natheid, maar omringd door prachtige natuur. Bovendien loopt de route langs de Waterlinie uit de napoleontische tijd, met forten, vestingen en dergelijke als achtergrond. De natuur is hierbij een belangrijke bondgenoot. De route is ook erg afwisselend. Je loopt over diverse ondergronden, zoals grasdijken, grindpaden en asfalt, waardoor je dicht bij de natuur blijft.”

Startschot

De Waterpoortloop wordt georganiseerd door hetzelfde bestuur dat ook achter de Omloop zit. Voor veel deelnemers geldt de Waterpoortloop, of een deel ervan, als oefening voor De Omloop. “De Waterpoortloop kent twee lange afstanden van 80 en 110 kilometer, die in principe tussen de 18 en 22 uur duren. Daarnaast zijn er kortere afstanden van 10, 25 en 40 kilometer, die allemaal starten vanuit Ooltgensplaat en met name door het oostelijke gedeelte van Goeree-Overflakkee lopen.”

De langeafstandslopers horen op vrijdagavond 7 maart het startschot. De 110 kilometer start om 21:30 uur en de 80 kilometer om 23:00 uur”, vertelt De Vos. “De route voert door drie provincies: je loopt vanuit Zuid-Holland naar Zeeland en Brabant, en vervolgens weer terug naar Zuid-Holland.”

De kortere afstanden vinden plaats op zaterdag 8 maart. Het startbureau opent dan om 08:30 uur voor de 25 en 40 kilometer en om 09:00 uur voor de 10 kilometer.

Tegen de elementen gekleed

De diversiteit aan ondergronden vraagt om goed schoeisel. “Reken dus niet alleen op asfalt, maar ook op natuurpaden en grasdijken. En hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind. Wat dit evenement extra bijzonder maakt, is dat het in een ander jaargetijde plaatsvindt dan De Omloop, die hartje zomer van start gaat. Tegen kou kan je je goed kleden, want je weet eigenlijk niet wat voor weersbeeld je mag verwachten. Dat maakt het ook wel uniek in kou, in een stukje natheid, maar ook in een stukje natuur. En eigenlijk is de natuur hier wel een heel belangrijke vriend van ons.”

Goed schoeisel

Lopers moeten rekening houden met een diversiteit aan ondergronden. “Dus ga niet alleen uit van lopen op asfalt, maar bijvoorbeeld ook door natuurgebieden, grasdijken en dergelijke. Oftewel, zorg voor goed schoeisel.”

Wandelaars vinden op hun route om de maximaal acht kilometer verzorgingsposten. Er zijn onderweg ook maaltijden en de tassen worden naar de grote posten gereden. Lopers hoeven dus, buiten een boterhammetje en een flesje water, weinig mee te sjouwen.

De meeste deelnemers aan de Waterpoortloop zijn bekend met lange afstandstochten. “Dus het percentage uitvallers is relatief gezien beperkt. “

Meer informatie en inschrijven voor de lange en kortere tochten van de Waterpoortloop via www.waterpoortloop.nl.