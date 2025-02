Bevrijdingsvuur komt naar Goedereede

In 2025 viert Nederland 80 jaar bevrijding en Oranjevereniging Goedereede organiseert een bijzonder eerbetoon: de Nationale Bevrijdingsvuurestafette. Dit evenement brengt het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen, de Stad der Bevrijding, naar Goedereede en symboliseert de overgang van herdenken op 4 mei 2025 naar het vieren van vrijheid op 5 mei 2025.

De weg van het Bevrijdingsvuur

De estafetteloop start in de nacht van 4 op 5 mei op het 5 Mei Plein in Wageningen. Traditioneel wordt hier het Bevrijdingsvuur ontstoken, waarna loopgroepen het vuur verspreiden door het hele land. Het vuur staat symbool voor nationale eenheid en de waarde van leven in vrijheid.

De burgemeester van Wageningen ontsteekt het vuur tijdens een ceremonie bij Hotel de Wereld, de historische locatie waar op 5 mei 1945 de overgave van de Duitse troepen werd bekrachtigd. Van hieruit begint de lange tocht richting Goedereede, een afstand van ruim 150 kilometer die in estafettevorm wordt afgelegd.

De droom van Desiree van Halewijn

Desiree van Halewijn, verbonden aan de Oranjevereniging Goedereede, vertelde in het radioprogramma Op de Hoagte over haar motivatie om het vuur naar Goedereede te halen. Haar vader, geboren in 1929 in Vlaardingen, was als jongen getuige van het bombardement op Rotterdam. Die ingrijpende ervaring maakte diepe indruk en zorgde ervoor dat herdenken en vieren een belangrijke rol in haar familie kreeg. "Toen ik het Bevrijdingsvuur voor het eerst zag, wist ik: dat moet naar Goedereede komen," zegt Van Halewijn.

De organisatie en deelname

De voorbereidingen voor de Bevrijdingsvuurestafette zijn intensief. Naast het regelen van lopers en het uitzetten van de route is sponsoring cruciaal. Een evenement van deze omvang vereist financiële steun en logistieke samenwerking. Van Halewijn benadrukt de betrokkenheid van lokale hardloopgroepen zoals onder andere de Stellerunners die hun ervaring inzetten om de estafette soepel te laten verlopen.

Het parcours en de festiviteiten

De loop start op 4 mei om 12:00 uur in Wageningen. De route wordt verdeeld in blokken van vijf kilometer, waarbij telkens twee lopers het vuur dragen, begeleid door fietsers en verzorgers. Onderweg zijn er rustpunten en verzorgingsposten, bemand door fysiotherapeuten en vrijwilligers. Op Goeree-Overflakkee wordt het vuur feestelijk onthaald. Bij de vismijn in Stellendam sluiten kinderen van basisscholen aan, zodat ook de jongere generatie betrokken wordt bij deze bijzondere herdenking. "Het is belangrijk dat kinderen beseffen hoe waardevol vrijheid is en waarom we dit vieren," aldus Van Halewijn.

Op 5 mei tussen 15:00 en 16:00 uur wordt het vuur uiteindelijk in Goedereede ontstoken op de markt, gevolgd door een feestelijke afsluiting. Dit bijzondere moment markeert niet alleen het einde van de estafetteloop, maar ook de start van de lokale Bevrijdingsdagviering.

