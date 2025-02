Waarom meerdere gevallen van tbc nog geen uitbraak is

Bij voedselbedrijf Maître in Oude-Tonge zijn sinds oktober na onderzoek van de GGD 85 mensen met de tbc-bacillen in het bloed ontdekt. Toch is er geen sprake van een uitbraak. Hoe kan dit?

In oktober bleek een werknemer van het bedrijf open tbc te hebben. Daarop is de GGD een onderzoek begonnen. Tuberculose of tbc komt voor in een 'open' of 'gesloten' variant. Bij open tuberculose zitten er bacillen in het slijm. Dat maakt de patiënt besmettelijk voor zijn omgeving door hoesten of niezen. Gezinsleden, vrienden en collega's van een patiënt met open tbc hebben de grootste kans om besmet te worden door een patiënt met open tuberculose. Door aanraken of zoenen wordt de ziekte niet overgebracht. Meestal is het besmettingsgevaar na twee tot drie weken medicijngebruik verdwenen.

Contact

Zonder de bacillen in het slijm is er sprake van de gesloten vorm. Dan is besmetting van andere mensen helemaal niet mogelijk. Nadat bij de werknemer in oktober open tbc, dus de besmettelijke variant is vastgesteld, heeft de GGD een contactlijst aangemaakt, met alle mensen met wie de patiënt in contact is geweest om de mogelijke besmetting met tbc na te gaan. Zo is een steeds grotere groep van werknemers en andere bezoekers van het bedrijf onderzocht.

Uiteindelijk heeft de GGD 156 mensen onderzocht, waarvan 85 mensen de bacillen in hun lichaam bleken te hebben van een oude of recente besmetting.

Testvloeistof

Om te achterhalen of iemand tbc-bacillen in het lichaam heeft, zijn meerdere testen mogelijk. Vaak wordt een Mantoux-test gedaan. Daarbij wordt een kleine hoeveelheid testvloeistof in de huid gespoten. De reactie van de huid laat na twee tot drie dagen zien of er sprake is van tuberculosebacillen in het bloed. Dan ontstaat er een bultje op de ingespoten plek als reactie. Het lichaam reageert alleen als het eerder in contact is geweest met de bacillen.

Van de mensen die uit landen komen waar de ziekte nog voorkomt, zullen veel mensen positief testen. Veel mensen hebben de ziekte gehad zonder dat tbc is vastgesteld. Daarom zegt deze test op zich niet veel. Wereldwijd heeft ongeveer 25 procent van de mensen een tuberculose infectie. In landen waar tuberculose veel voorkomt, behandelen ze de infectie niet. In Nederland is heel weinig tuberculose. Om dit zo te houden, wordt tuberculose hier wel behandeld en wordt een patiënt met open tbc geïsoleerd.

Isolatie

Om te onderzoeken of er sprake is van tbc, wordt vaak ook een bloedonderzoek gedaan of een kweek of röntgenfoto van de longen gemaakt. Tijdens het GGD-onderzoek werd in januari nog een persoon met open tbc ontdekt die werkzaam is bij het bedrijf. Deze patiënt is direct in isolatie gegaan en krijgt een behandeling. Bij contactonderzoek in diens huishouden bleken drie van de zes huisgenoten besmet te zijn.

Op basis van de resultaten van het onderzoek, wordt er rekening mee gehouden dat de bron mogelijk een lange periode bij het bedrijf heeft gewerkt. Dat betekent dat sommige medewerkers half maart opnieuw getest moeten worden. Tbc heeft namelijk een incubatietijd van acht weken. Dan pas is de ziekte te zien in het lichaam.

Kijk voor meer informatie op de website van de GGD.



Door Internetredactie Omroep Archipel