Brandweer voorkomt erger bij grasbrand op vakantiepark





Woensdagavond 15 april 2026 omstreeks 18:35 uur zijn meerdere brandweereenheden opgeroepen voor een brand bij vakantiepark Landal ECO Grevelingenstrand bij Ouddorp. Ter plaatse bleek er brand te woeden in het gras en de begroeiing langs de waterkant, nabij een vakantiehuisje.

Toen de brand ontdekt werd is een eerste bluspoging gedaan. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Dankzij het snelle optreden kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar het nabijgelegen vakantiehuisje of zich verder uitbreidde over het gras en duingebied.

Brandweerlieden hebben het vakantiehuisje gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide, de meetresultaten waren negatief.

Over de oorzaak van de brand is (nog) niets bekend.

Door Internetredactie Omroep Archipel