Hof van Flakkee wil hofjes bouwen tegen eenzaamheid en woningtekort





De stichting Hof van Flakkee zet zich in voor de realisatie van hofjeswoningen op Goeree-Overflakkee. Het initiatief richt zich op levensloopbestendig wonen voor mensen vanaf ongeveer vijftig jaar, met aandacht voor nabuurschap, betaalbaarheid en doorstroming op de woningmarkt.

Door Redactie Op de Hoagte

Tijdens het radioprogramma Op de Hoagte vertelden initiatiefnemers Renée Schoenmaker en Arna Taale over het plan. Het idee is geïnspireerd op het landelijke concept van de stichting Knarrenhof, maar Hof van Flakkee is een zelfstandige lokale stichting die zich specifiek richt op Goeree-Overflakkee.

Het concept draait om wonen in een hofstructuur: zelfstandige woningen rondom een gezamenlijke tuin en een ontmoetingsruimte. Volgens Schoenmaker is dat essentieel voor het idee achter het project. “Je kunt wel als senioren allemaal in een rijtje naast elkaar wonen, maar als je geen plek hebt om elkaar te ontmoeten, zie je toch vaak die eenzaamheid ontstaan.”

De stichting wil uiteindelijk in iedere dorpskern op het eiland een hof realiseren. De woningen moeten levensloopbestendig zijn en geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen. Het gaat dus niet alleen om ouderen. “Daarvoor is de stichtingsnaam Knarrenhof wat ongelukkig gekozen en spreken we nu veel meer van generatiehofjes. Want je moet niet met alleen tachtigplussers beginnen.”

Volgens Taale is de behoefte groot, onder meer door vergrijzing en veranderingen in de zorg. “Gezien de vergrijzing, maar ook de afnemende zorg: mensen moeten meer zelf gaan doen. Naar elkaar omkijken.” In haar werk ziet zij regelmatig eenzaamheid onder ouderen. Ze beschrijft situaties waarin mensen niemand hebben om bijvoorbeeld medicijnen op te halen. “Dan vallen ze stil en dan zie je ze schakelen. Maar ik heb niemand.”

De stichting ziet hofjes ook als oplossing voor de vastgelopen woningmarkt. Ouderen willen vaak wel verhuizen naar een kleinere woning, maar er is weinig geschikt aanbod. Daardoor blijven grotere huizen bezet, terwijl starters moeilijk een woning kunnen vinden. “Wij willen wel doorstromen, maar er moet wel wat zijn om naar door te stromen,” aldus Schoenmaker.

De motivatie is voor beide initiatiefnemers ook persoonlijk. Schoenmaker zegt daarover: “Omdat ik zelf dolgraag in zo’n setting zou willen wonen. En ik denk dat het ook heel erg nodig is. Omzien naar elkaar. Maar ook betaalbaar wonen.”

De plannen lopen echter tegen praktische problemen aan, vooral het gebrek aan beschikbare bouwgrond en lange procedures. Volgens de initiatiefnemers heeft de gemeente weinig eigen grond en zijn veel locaties in handen van projectontwikkelaars. Daarnaast spelen regels van de provincie en vergunningstrajecten een grote rol, waardoor projecten lang duren.

Toch blijft de stichting in gesprek met de gemeente, de woningcorporatie en ontwikkelaars en worden verschillende locaties onderzocht. De initiatiefnemers hopen in de toekomst meerdere hofjes op het eiland te realiseren.

redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512