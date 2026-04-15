Het begon met sparen en eindigde in 742 pakken koffie





742 pakken koffie zijn donderdag 9 april 2026 overhandigd aan de Voedselbank in Middelharnis dankzij een actie van de Lions Club Goeree-Overflakkee. De koffie is hard nodig, want door de hoge prijzen is het voor de Voedselbank lastig om dit product zelf te verzorgen. Het is inmiddels een jaarlijks terugkerend initiatief, waarbij ingezamelde spaarpunten van koffie- en theeverpakkingen worden omgezet in koffie.

Door Connie Bestman

“Het waren zo’n 660.000 punten”, vertelt Martin Ista van Voedselbank Goeree-Overflakkee. Dat waren er iets minder dan in andere jaren, en door de hoge prijs van koffie moeten er jaarlijks ook meer punten worden ingezameld om hetzelfde aantal pakken te kunnen aanschaffen. “We zijn er hartstikke blij mee”, vertelt Martin.

“We verzorgen per week vijftig pakketten. Nu kunnen we één à twee keer per maand een pak koffie uitdelen en er op deze manier het hele jaar mee doen.” De stichting krijgt bijna alles voor de pakketten geschonken, zowel van eilandelijke winkeliers als van particulieren. “Alleen kaas kopen we zelf”, vertelt hij. “Het liefst zouden we ook iedere week koffie uitdelen, maar door de hoge prijs wordt die bijna nooit geschonken. Logisch, want het is heel duur voor mensen om te geven.”

Tellen met acht man

Voor de Lions Club is dit een heel leuke actie, vertelt Cor Warnaer over de inzameling. “Meestal tellen we met een man of acht zo’n drie avonden. Soms kun je het echt niet overzien. Een aantal mensen telt thuis de punten al en schrijft dat op de envelop die ze inleveren. Daar zijn we heel erg blij mee, want dat maakt het wat makkelijker.”

Naast deze actie houden de Lions zich bezig met allerlei andere activiteiten. Zo draagt de organisatie bij aan het Havenconcert in Goedereede, is hun Stichting Paul van Hessenfonds betrokken bij het Stolpersteine-project op het eiland en is er een vakantiewoning in Ouddorp aangeschaft. Hier kunnen mindervaliden een week vakantie vieren tegen een gereduceerd tarief. Het onderhoud ervan wordt door de Lions Club betaald uit de opbrengst van activiteiten zoals een quiz en een verloting.

Voor de volgende editie van het koffie-uitdelen liggen de eerste punten alweer klaar. Martin: “Mensen waren misschien te laat met inleveren of hebben er nu alweer bij elkaar gespaard en aan ons gegeven. Het is mooi dat ze er zo mee bezig zijn.” De Lions en de Voedselbank zijn de mensen die meesparen dan ook erg dankbaar, net als de winkeliers die plek maken voor de inleverbox.

Landelijk zijn tijdens de laatste actie in 2025 148 miljoen punten ingezameld, wat resulteerde in 180.500 uitgedeelde pakken koffie.

