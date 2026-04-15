Koninklijke onderscheiding voor Dennis Notenboom





Op woensdag 15 april 2026 heeft Dennis Notenboom uit Middelharnis een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De voorzitter van oorlogsstichting WO2GO is onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Dat is de militaire versie van het burgerlijk ereteken. Deze erkenning is voor zijn grote inzet voor het behoud van de oorlogsherinnering op Goeree-Overflakkee.

Vanaf 2008 zet Dennis Notenboom zich met grote toewijding in voor de Stichting WO2GO. Zijn betrokkenheid begon bij lokale oorlogsverhalen en groeide uit tot een structurele inzet van gemiddeld 15 uur per week. Zijn werkzaamheden zijn veelzijdig en gericht op het levend houden van de geschiedenis en het doorgeven daarvan aan volgende generaties.

Hij organiseert en verzorgt lezingen, schoolprojecten, filmavonden en herdenkingen bij monumenten. Daarnaast beheert en archiveert hij historisch materiaal en speelt hij een belangrijke rol bij grote publieksmomenten, zoals vorig jaar het bevrijdingsfeest ‘GO in Vrijheid’.

Bovendien was hij betrokken bij projecten die de geschiedenis zichtbaar maken. Denk aan het uitgraven van bunkers en de realisatie van de bunkerroute in Ouddorp. Ook begeleidt hij nabestaanden van slachtoffers van de oorlog, onder wie familieleden uit het buitenland. En hij zorgt ervoor dat persoonlijke verhalen een blijvende plek krijgen binnen de herdenkingscultuur op het eiland.

“Dennis, jouw inzet gaat ver boven wat we normaal van een vrijwilliger of bestuurder mogen verwachten”, sprak burgemeester Grootenboer hem toe. “Jij draagt niet alleen zorg voor het verleden, je bouwt actief aan het historisch besef van toekomstige generaties op Goeree-Overflakkee. En dat is van onschatbare waarde.”

Door Internetredactie Omroep Archipel