Zorgthuys Flakkee beëindigt thuiszorg, cliënten overgedragen





De thuiszorg van Stichting Zorghuys Flakkee in Dirksland is per 1 april 2026 gestopt. De organisatie werd op 25 maart failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam. Dat kwam door een langdurig tekort aan personeel en oplopende kosten, onder meer voor het pand. Daardoor kon de zorg niet worden voortgezet.

Volgens de organisatie speelde het personeelstekort al langere tijd. Pogingen om nieuwe medewerkers te vinden hadden onvoldoende resultaat. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben hiermee te maken.

Voor de ongeveer twintig cliënten die thuiszorg ontvingen, is in de afgelopen weken naar vervangende zorg gezocht. Volgens de organisatie hebben vrijwel alle cliënten inmiddels een nieuwe zorgaanbieder. De locatie aan de Reginahof in Dirksland heeft inmiddels een nieuwe huurder gekregen.

Cliënten en hun naasten kunnen bij vragen contact opnemen met de organisatie. In maart is gestart met het regelen van de overdracht, zodat de zorg zo goed mogelijk kon worden overgenomen.

Voor medewerkers is ander werk gevonden, vaak bij andere zorgorganisaties. De organisatie spreekt waardering uit voor medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners.

Door Internetredactie Omroep Archipel