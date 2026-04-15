Nieuwe woningen mogelijk op wachtlijst voor stroom





Op Goeree-Overflakkee dreigt de komende jaren een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Netbeheerders Stedin en TenneT verwachten dat het eiland tot zeker 2032 te maken krijgt met netcongestie. Hierdoor kunnen nieuwe woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen niet altijd direct worden aangesloten.

De oorzaak ligt niet bij het stroomverbruik op het eiland zelf of bij de productie van wind- en zonne-energie. Het probleem ontstaat doordat Goeree-Overflakkee is aangesloten op hetzelfde transformatorstation als de Rotterdamse haven, die veel stroom verbruikt. Netbeheerders werken aan een oplossing, maar die zal pas na 2032 gereed zijn.

Nieuwe procedure

Sinds 1 januari 2026 geldt een nieuw prioriteringskader van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Hiermee wordt bepaald welke aansluitingen als eerste toegang krijgen tot het net. Ziekenhuizen, brandweer en scholen krijgen voorrang. Ook projecten die helpen om meer ruimte op het net te creëren, krijgen prioriteit.

Voor kleinverbruikers, zoals huishoudens en laadpalen, verandert de procedure op 1 juli 2026. Vanaf die datum moeten ook zij prioriteit aanvragen. Tot die tijd reserveren netbeheerders nog automatisch capaciteit.

Voor inwoners betekent dit dat bestaande woningen en verzwaringen, bijvoorbeeld voor een laadpaal of elektrisch koken, voorlopig nog zonder problemen kunnen worden aangesloten. Vanaf 1 juli 2026 verandert dit: nieuwe woningen en aanvragen voor een zwaardere aansluiting komen op een wachtlijst en moeten volgens het ACM-kader prioriteit aanvragen. Dit kan betekenen dat het langer duurt voordat een aansluiting beschikbaar is.

Ook ondernemers ondervinden gevolgen. Bedrijven die willen starten, uitbreiden of verduurzamen en daardoor meer stroom nodig hebben, komen mogelijk op een wachtlijst. Voor grootverbruikers geldt dit al; voor kleinverbruikers gaat dit vanaf 1 juli 2026 gelden.

Onderzoek

De gemeente Goeree-Overflakkee houdt zich actief bezig met het probleem. Samen met Stedin, de provincie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderzoekt zij hoe de belangen van bewoners en ondernemers beschermd kunnen worden. Tegelijkertijd werken de netbeheerders aan uitbreiding van het net, maar dit is een langdurig proces.

Het eiland zet daarnaast in op de energietransitie. Projecten zoals Stad Aardgasvrij en onderzoek naar Power-to-Heat proberen overtollige duurzame energie om te zetten in warmte. Op deze manier wil Goeree-Overflakkee slimmer omgaan met lokaal opgewekte energie en de druk op het elektriciteitsnet verminderen.

Meer informatie staat op de website van Stedin.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel