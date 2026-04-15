CDA en TOG sturen aan op samenwerking, rol SGP nog onduidelijk





De eerste contouren van een nieuwe coalitie op Goeree-Overflakkee worden zichtbaar en lijken zonder de SGP te zijn. Trots op Goeree-Overflakkee stuurt aan op samenwerking met het CDA zónder de staatkundig gereformeerde partij. Het zou voor het eerst in de nog korte geschiedenis van de gemeente zijn dat deze partij buiten de coalitie valt. Dat blijkt uit het verkenningsverslag dat dinsdag 14 april 2026 werd gepresenteerd.

“​Er is in het heden een basis van wederzijds respect ontstaan die ons ontzettend veel positieve energie geeft. We kijken er naar uit om deze verbinding met het CDA verder te verdiepen en samen te bouwen aan een akkoord waarin iedere inwoner zich gehoord en gesteund voelt”, meldt Trots op Goeree-Overflakkee op social media. “Het doel is een akkoord op hoofdlijnen, zodat de gemeenteraad de plek blijft waar de belangrijkste beslissingen worden genomen, met oog voor dossiers die onze inwoners direct raken.”

Tussen het CDA en TOG is inhoudelijk veel overlap, maar er zijn ook de nodige verschillen, deels van principiële aard, zoals de zondagsrust. In de samenvatting van de eerste verkenning staat dat is gebleken dat deze verschillen geen breekpunten opleveren en dat er voldoende vertrouwen kan groeien tussen de twee partijen. De voorkeur van het CDA gaat uit naar een brede basis van stabiliteit, maar de partij noemt het ook van belang dat er kundige en verbindende wethouders worden geleverd.

Eén of twee extra partijen

TOG en het CDA hebben een krappe meerderheid van 16 van de 31 zetels. Een aanvulling met één of twee andere partijen is daarom gewenst. Als naar de programma’s wordt gekeken, ligt een keuze voor VVD en/of GAAN voor de hand. Na een gesprek met de VVD heeft deze partij vooralsnog aangegeven van verdere inhoudelijke gesprekken af te zien. In het gesprek met de informateur is aangegeven dat er zorgen zijn over de snelle groei van TOG, mede naar aanleiding van diverse landelijke debacles, en dat dit een risico op instabiliteit kan vormen.

Een andere manier om te kiezen voor een derde of zelfs vierde partij is om te kijken naar stabiliteit en de bestuurlijke ervaring die wordt ingebracht. Op dit gebied zou PRO (voorheen GroenLinks-PvdA) punten scoren met zittend wethouder Petra ’t Hoen.

Volgende stap

De eerste optie voor de volgende fase is dat TOG en het CDA beginnen met de inhoudelijke onderhandelingen en later de VVD opnieuw benaderen om te proberen deze partij te overtuigen van de overlap. De andere optie is om een of meerdere andere partijen, behalve de SGP en de VVD, uit te nodigen voor deze inhoudelijke onderhandelingen. Geen van de andere partijen sluit samenwerking met TOG of het CDA uit, meldt het verslag, maar hieraan zijn wel inhoudelijke voorwaarden verbonden. Zo geeft PRO aan geen blokkades te zien bij partijen, “maar geen samenwerking aan te gaan met (oud-)PVV-bestuurders of vergelijkbare extremen.”

Hoewel de verkenning nog niet helemaal af is, is de eerste fase inmiddels afgerond. De aankomende inhoudelijke onderhandelingen worden begeleid door Robert Tieman, voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Het volledige verslag van de eerste verkenning is te lezen op de gemeentewebsite.

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel