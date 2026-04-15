Minder pandsluitingen op Goeree-Overflakkee in 2025

Het aantal gesloten panden op Goeree-Overflakkee is in 2025 flink gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Archipel in samenwerking met Rijnmond en andere streekomroepen. Volgens de gemeente is de afname het gevolg van een sinds 2024 geïntensiveerde aanpak van drugscriminaliteit.

In 2024 liet de burgemeester zes panden sluiten: vijf woningen en één bedrijfspand. In 2025 ging het om één bedrijfspand, terwijl er geen woningen werden gesloten. De sluitingen vonden plaats nadat in panden handelshoeveelheden harddrugs werden aangetroffen of hennepkwekerijen werden ontdekt. Op basis van deze bevindingen kan de burgemeester besluiten een pand tijdelijk te sluiten om de openbare orde te herstellen.

Frisse wind

De gemeente wijst op de aanpak ‘Frisse Wind’ als belangrijke factor in de daling. Dit is een samenwerking tussen politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten in de regio Rijnmond Zuid-West. De aanpak richt zich op het sneller opsporen en sluiten van panden waar drugs worden geproduceerd of verhandeld. Naast handhaving is er ook aandacht voor preventie en bewustwording.

De bevoegdheid om panden te sluiten is vastgelegd in het zogenoemde Damoclesbeleid. Daarbij vormt een rapportage van de politie de basis voor het besluit van de burgemeester. Per situatie wordt afgewogen of sluiting noodzakelijk en proportioneel is.

Wanneer een woning wordt gesloten, zorgt de gemeente niet voor vervangende huisvesting. Bewoners of eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere plek. Wel houdt de gemeente bij de besluitvorming rekening met persoonlijke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van kinderen of zorgbehoeften.

Regio Rijnmond

De cijfers van gemeenten in de regio Rijnmond laten een gemengd beeld zien. In totaal daalde het aantal pandsluitingen van 168 in 2024 naar 132 in 2025. Niet overal is sprake van een afname: sommige gemeenten zien juist een stijging of blijven stabiel. Sluitingen houden meestal verband met drugs, maar ook explosies en andere incidenten spelen een rol. Gemeenten benadrukken dat de aantallen per jaar kunnen schommelen en niet altijd een duidelijke trend vormen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel