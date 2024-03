Grote prijzenpot voor winnaars Eilandkwis

Ladies' Circle Goeree-Overflakkee reikte vrijdagavond 22 maart 2024 bij De Jonge Spartaan de de prijzen uit van de Eilandquiz. De prijzenpot van 6.500 euro is verdeeld onder meerdere goede doelen. De eerste prijs van 2000 euro ging naar het team 'No Goats No Glory'. Zij speelden voor een speeltoestel bij V.V. Melissant.

De tweede en derde prijs gingen naar Stichting LCA en Hospice Calando. Ook Cherity Re-use, GO Church, Erfgoed in de spotlight van het Streekmuseum, Bosseschool en het Parkinson Boksen van Sport4AllGO ontvangen een geldprijs. Dit jaar waren 55 teams, met in totaal zo'n 600 deelnemers, actief tijdens de Eilandquiz, vorige week zaterdag.

De Eilandkwis is een kwis die gespeeld wordt met teams van minimaal acht leden op een eigen locatie voor een zelfgekozen doel. Het doel moet lokaal zijn en verbonden aan Goeree-Overflakkee. De categorieën binnen deze kwis zijn zeer divers. Van rekenvragen tot het oplossen van rebussen, maar ook het raden van lokale horeca-deuren, het benoemen van de juiste wandelpaden of het raden van bewerkte bedrijfslogo's behoorden tot de vragen.

Er was ook een actieve categorie. De organisatoren hadden creatieve opdrachten verzonnen: zwemmen bij de Staver voor je C-diploma, het maken van een topo-toets op de lagere school, het zoeken naar de ontbrekende halve kaart bij een ander team en het doen van een kunstje op de stuntstep. De deelnemers hadden de grootste pret bij het maken van een foto in bruidskleding bij het gemeentehuis.



Door Internetredactie Omroep Archipel