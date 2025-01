Eerste buurtbuslijn naar Herkingen feestelijk in gebruik genomen

Zelden werd een bus zo enthousiast opgewacht als de feestelijke eerste buurtbus van Middelharnis naar Herkingen, maandagochtend 27 januari 2025. Buurtbus Goeree-Overflakkee heeft genoeg vrijwillige chauffeurs gevonden om de dienstregeling voor de tweede verbinding te starten.

Door Linda van der Klooster

Eerder had Buurtbus Goeree-Overflakkee een oproep voor chauffeurs gedaan, onder andere via Omroep Archipel. Dat leverde genoeg vrijwilligers op om naast de bestaande buslijn tussen Middelharnis en Ooltgensplaat, een tweede busverbinding te starten die via Nieuwe-Tonge naar Herkingen rijdt.

De Buurtbus is gewoon openbaar vervoer van Connexxion, met een vaste dienstregeling en in- en uitchecken met de OV-chip. Verschil is dat de bus maximaal 8 personen kan meenemen en dat alle chauffeurs vrijwilligers zijn. Volgens de busmaatschappij is het anders niet rendabel om de bus te laten rijden. De Buurtbus is hard nodig, want verder is er geen openbaar vervoer op Herkingen.

Maandagochtend om 08:44 uur komt de Buurtbus aanrijden bij de bushalte voor het gemeentehuis van Middelharnis. Daar staan al meerdere vrijwilligers en politici te wachten om het busje welkom te heten. Ook Lars Klappe, statenlid namens GroenLinks-PvdA is aanwezig. Er staan ook leerlingen van het middelbaar onderwijs uit Herkingen, die naar school gaan in Middelharnis en Sommelsdijk. Zij zullen regelmatig van de bus gebruik maken.

Bij de bushalte stapt voorzitter van Buurtbus Goeree-Overflakkee en chauffeur van dienst Wim Schoordijk uit om plaats te maken voor oud-wethouder Tea Both, lid van Provinciale Staten namens het CDA en vrijwillig chauffeur bij de Buurtbus. Zij gaat de eerste bus naar Herkingen rijden.

“Als statenlid heb ik mij ook hard gemaakt om een lijndienst naar Herkingen te krijgen”, zegt ze. "Ik zag steeds de oproepen voor die extra chauffeurs. Eigenlijk wilde ik op de bus gaan rijden als ik geen statenlid meer zou zijn, maar toen dacht ik: ik kan het echt niet maken als de buslijn daarop niet kan doorgaan en daarom heb ik me aangemeld.” Ze heeft al een aantal keer met de bus gereden. “Ik vind het super. Erg leuk!”

Wethouder Henk van Putten overhandigt haar een bos bloemen. “Ik ben blij dat buurtbuslijn 738 nu gaat rijden”, zegt hij. “Dit is een belangrijke stap om ook de kleinere dorpen bereikbaar te houden. We zijn de Buurtbusvereniging en daarmee alle vrijwilligers ontzettend dankbaar dat zij dit met zoveel inzet mogelijk maken.”

De verbeteringen aan het openbaar vervoer zijn mede mogelijk gemaakt door Tweede-Kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie, die in 2023 bij de algemene beschouwingen 300 miljoen oppluste op het openbaar vervoer in landelijke gebieden. Zelf kan ze er niet bij zijn maar ze heeft een filmpje opgenomen dat partijgenoot Mariëlle van den Berg het gezelschap laat zien. “Openbaar vervoer is belangrijk”, zegt ze. Dat je elkaar kunt bereiken en dat het betaalbaar is.” Ze dankt de vele vrijwilligers die de bus mogelijk maken. “Samen blijven wij ons sterk maken voor een goed openbaar vervoer.”

Dan is het echt tijd om te vertrekken, want de bus houdt zich aan de dienstregeling. In Herkingen staan tenslotte ook mensen te wachten. Het bushokje voor cultureel centrum Ons Huis in het centrum van Herkingen is met een vlaggenlijn versierd. “Ik voel me blij en opgelucht dat deze bus er alvast is, zegt Marja Hogerwerf van de Dorpsraad Herkingen. ”Ik zal er zeker ook af en toe gebruik van maken, als ik de auto niet heb.”

Ook hier gaan de festiviteiten razendsnel, wegens de dienstregeling. De bus terug naar Middelharnis zit vol. Met genodigden en enkele ‘echte’ passagiers. “Wie niet meer past, kan carpoolen”, zegt bestuurslid Frank/Janine Boerboom. “Dat hebben we tenslotte vaker gedaan.”

In december keert buslijn 135 van Transdev terug, die ook door Herkingen rijdt. Tot die tijd ligt het dorp op de route van Buurtbus Goeree-Overflakkee. De buurtbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.15 en 18.00 uur. Binnen deze tijden vertrekt er ieder uur een bus. Voor de volledige dienstregeling kunt u terecht op www.buurtbus-go.nl/dienstregeling.html.