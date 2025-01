Cherity Re-use helpt honderden mensen, maar heeft nu zelf steun nodig

Cherity Re-use uit Sommelsdijk helpt mensen die moeilijk de eindjes aan elkaar weten te knopen, maar nu heeft de organisatie zelf steun nodig. De laatste tijd komen er meer hulpvragen binnen dan er inkomsten zijn. Daarom heeft de organisatie een noodkreet op Facebook geplaatst.

Sinds 2022 is Cherity Re-use officieel partner van Stichting Goed voor Goed. Met een team van zo’n twintig vrijwilligers en tien deelnemers vanuit de dagbesteding zet de organisatie zich in om mensen op verschillende manieren te ondersteunen.

Initiatieven

Zo verzorgen ze een voedseluitgifte, helpen ze mensen aan kleding en hygiëneproducten, en zijn er speciale initiatieven zoals een mama-baby-project en een dierenvoedselbank. Ook kunnen mensen via het magazijn van Goed voor Goed worden geholpen aan essentiële spullen, zoals een wasmachine of meubels. Daarnaast werkt Cherity Re-use samen met andere goede doelen zoals de Energieklussers, die mensen ondersteunen bij het energiezuiniger maken van hun woning.

"We hebben voor elk project verschillende aantallen hulpvragers", vertelt Cherron Oostendorp van Cherity Re-use. "Dus voor de dierenvoedselbank is het aantal mensen anders dan voor de voedseluitgifte. Voor de kleding is ook weer anders, maar in totaliteit helpen we ongeveer 600 mensen per maand."

Portemonnee

Maar nu begint de portemonnee van Cherity Re-use zelf óók leeg te raken. "Wat we voornamelijk missen is een stukje financiën voor een kleine overhead, zoals de huur van het pand, de vriezers die moeten draaien. We hebben een grote bus die drie keer per week heen en weer rijdt, dus we zijn heel erg geholpen met een financiële bijdrage. En het liefste per maand. Wat fijn is aan een vast inkomen per maand, is dat je dan projectmatig kan kijken. Hoeveel krijgen we binnen en wat kunnen we bieden?"

Cherity Re-use is een officieel goed doel, met een ANBI-status. Meer info via Goed voor Goed.



Door Internetredactie Omroep Archipel