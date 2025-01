Statenleden verkennen duurzaamheidsprojecten en woningbouw in de regio

Op uitnodiging van de lokale PvdA-gemeenteraadsfractie hebben de GroenLinks-PvdA-Statenleden een werkbezoek gebracht aan Goeree-Overflakkee. Tijdens het bezoek werd gesproken over toekomstbestendige oplossingen voor wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen in de regio, bezochten de Statenleden zaterdag 18 januari 2025 verschillende locaties.

Het werkbezoek begon met een verkenning van de gebiedsontwikkeling Noordrand bij Stellendam. In dit gebied wordt geprobeerd landbouw, windmolens, natuur en recreatie te combineren. Daarna werd de Nollepolder in Melissant bezocht, waar woningbouw wordt gerealiseerd. Er werd gesproken over het benutten van snippergronden van agrarische percelen rondom dorpskernen. Volgens de PvdA zou het bouwen buiten de bebouwde kom, met nieuwe straten of wijken, gemakkelijker moeten worden. Dit zou volgens hen bijdragen aan de dringende behoefte aan woningen en de leefbaarheid van dorpen verbeteren.

Later bezocht het gezelschap Sommelsdijk en Middelharnis, waar de focus lag op bestaande woningbouw, de flexwijk en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Ook het verkeerscirculatieprobleem kwam hier aan bod en werd in de praktijk toegelicht.

Het werkbezoek eindigde in Stad aan het Haringvliet. Hier kreeg de nieuwe wijk Havenstadt aandacht, die volgens de aanwezigen een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid. Ook werden projecten zoals Stad Aardgasvrij en de Energiehub besproken, die stappen zetten in de energietransitie. Daarnaast kwam het oude Van Rumpt-terrein ter sprake als een potentiële locatie voor verdere ontwikkeling. De PvdA benadrukte de noodzaak van medewerking van de provincie voor zowel beter openbaar vervoer als toekomstige projecten.

Het werkbezoek bood de Statenleden inzicht in de uitdagingen en kansen voor de regio. Met de belofte om de samenwerking voort te zetten werd het bezoek afgesloten.



Door Internetredactie Omroep Archipel